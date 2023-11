X Factor 2023 pagelle terzo live: Angelica da lode, Sarafine performer strepitosa e Maria Tomba è uno Skiantos

X Factor 2023 terzo live. È trascorsa una settimana, gli Astromare fanno parte del gruppo dei concorrenti, gli umori si sono distesi e stasera è il momento della musica ribelle. Scopriamo nel corso della puntata che c’è lo zampino di Morgan sul tema di questo terzo live che in un discorso rivolto al pubblico ricorda di quanto si può fare cultura con una trasmissione televisiva. In effetti le canzoni assegnate sono pietre miliari della musica italiana e internazionale che hanno comunque regalato due ore piene di emozioni e di riflessioni. La nostra ribellione di stasera è non bocciare nessuno dei cantanti… ricordiamo, a chi ci legge, che le nostre pagelle sono frutto di riflessioni a caldo su quello che vediamo e che se diamo voti bassi non è per stroncare qualcuno ma solamente per dare una scala di preferenze durante la serata. Il Solito Dandy suggerisce che la vera rivoluzione è la gentilezza, noi aggiungiamo alla gentilezza l’ascolto, saper ascoltare è una rivoluzione enorme e se solo ci fosse la volontà di fermarsi e ascoltare senza far prevalere i propri giudizi molti problemi di comunicazione si risolverebbero sul nascere.

Dopo questa lunga introduzione ecco una sintesi di quello che è successo durante la serata e di seguito le pagelle.

In apertura tutti i talenti di X Factor 17 cantano insieme a Colapesce e Dimartino un medley di Splash e Musica Leggerissima.

Poi subito inizia la gara con la solita formula: due manches in cui i meno preferiti vanno al ballottaggio.

Prima manches: Settembre, Matteo Alieno, Astromare, Maria Tomba, Stunt Pilots, Angelica

Nel frattempo si esibiscono Colapesce e Dimartino con il nuovo brano Sesso e Architettura.

Vanno al ballottaggio Stunt Pilots

Seconda manches: Gaetano De Caro, Sickteens, Sarafine, Il Solito Dandy, Selmi

Va al ballottaggio Gaetano De Caro che dopo il giudizio concorde dei giudici Fedez, Dargen e Morgan è il terzo eliminato di X Factor.

