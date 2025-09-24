24 Settembre 2025
di
Fabio Gattone
Blogger
News
Condividi su:
24 Settembre 2025

Angelica torna con un duetto internazionale: “Dont’ worry It’s only a movie”

Il brano è realizzato con il cantautore olandese Cosmic Crooner, metà in inglese e metà in italiano

News di Fabio Gattone
Angelica pubblica il duetto internazionale "Don't worry It's only a movie"
Condividi su:

Dopo il singolo Ciao tristezza, Angelica prosegue il suo percorso artistico pubblicando il primo duetto internazionale. Don’t worry It’s only a movie – questo è il titolo – è realizzato con il cantautore olandese Cosmic Crooner. Il brano è negli store digitali dal 26 settembre 2025.

Questa collaborazione segna una nuova tappa per Angelica (all’anagrafe, Angelica Schiatti). L’incontro con Cosmic Crooner è nato quasi per caso, ma si è trasformato nell’occasione di unire mondi sonori diversi trovando una sintonia immediata.

Angelica pubblica il duetto internazionale "Don't worry It's only a movie"

La sua musica mi ha conquistata subito”, racconta Angelica. “Ogni canzone aveva un mondo estetico che mi piaceva tantissimo. Quando mi ha mandato questo pezzo ho detto subito di sì: è stato tutto molto naturale. È la prima volta che esce un mio brano a metà in inglese e metà in italiano, e mi piace moltissimo come è venuto fuori”.

Nei suoi brani Cosmic Crooner fonde fascino rétro e sensibilità contemporanee. Il suo ultimo album, European Vacation, è un omaggio all’età d’oro della bossa nova, al fascino del cinema classico e al soul progressivo tra la fine degli anni ’60 e i ’70. Don’t worry It’s only a movie presenta in modo evidente gli elementi tipici della sua musica. E’ un brano solare, intriso di romanticismo vintage e mistero cinematografico. Il gusto orchestrale e rétro di Cosmic Crooner si unisce con la voce calda e contemporanea di Angelica.

A proposito della canzone, Cosmic Crooner ha rivelato: “Volevo realizzare un duetto da molto tempo. Quando ho scritto la musica di Don’t worry It’s only a movie ho capito subito che doveva essere un duetto. In quel periodo mi sono imbattuto nella canzone di Angelica Milano Méditerranée e mi sono innamorato immediatamente della sua voce e del suo stile. Le ho scritto per chiederle se volesse fare qualcosa insieme e le è piaciuto il brano che le ho mandato”.

Ed ancora: “Mi piace molto il suo modo di cantare: credo che elevi l’intera canzone a un nuovo livello. Quando il brano è stato terminato, entrambi abbiamo pensato di realizzare anche un videoclip. Lo abbiamo girato in due giorni, su pellicola 16mm, ed è stata un’esperienza meravigliosa. Sua madre, il suo compagno e il suo cane sono stati dolcissimi. E poi, davvero, che canzone e che video!”.

Angelica pubblica il suo primo duetto internazionale "Don't worry It's only a movie"

Il brano è accompagnato da un videoclip ufficiale, girato in Italia su pellicola 16mm. La clip esce in contemporanea con la pubblicazione del brano; ed è quindi visibile su YouTube dal 26 settembre 2025. La realizzazione del video ha consolidato la connessione tra i due artisti. “Non ci eravamo mai visti prima di persona“, afferma Angelica. “Ma durante le riprese si è creata un’atmosfera bellissima e familiare. Credo sia il video più bello della mia vita“.

Vuoi dire la tua su questa notizia? Seguici e commenta sui nostri profili social:

Facebook
X
Threads
Instagram

All Music Italia

Articoli più letti

Damiano David The First Time testo significato traduzione 1

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Giorgia, Fabrizio Moro, Francesca Michielin e Senza Cri protagonisti del New Music Friday del 19 settembre 2025 2

Pagelle nuovi singoli 19 settembre 2025: Giorgia incanta, Senza Cri troppo artefatta, Michielin continua il suo viaggio
Giorgio Campagnoli, cantautore bolognese in arte Tellynonpiangere 3

X Factor 2025: chi è Tellynonpiangere? La storia di Giorgio Campagnoli e l’audizione con "Sui muri"
album italiani in uscita 2025 4

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Levante Niente da dire nuovo singolo 2025 5

Levante: "Niente da dire", un brano che trasforma il silenzio in voce e vulnerabilità in forza
New Music Friday 26 settembre – Radio Date settimana 39 tutti i singoli 6

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 26 settembre 2025
Luca Jurman fa un appello a favore degli ex-talent di Amici e X Factor 7

Gli "ex-talent" dimenticati, l'appello di Luca Jurman: "Rimettete le loro esibizioni, vanno ricordati"
eroCaddeo sul palco di X Factor 2025 durante l’audizione con l’inedito Punto 8

X Factor 2025: Chi è eroCaddeo? La storia musicale del cantautore pop che ha conquistato i giudici con “Punto”
Logo Amici 2025 anticipazioni prima puntata pomeridiano 9

Esclusiva AMI: quattro nomi che dovremmo vedere nella prima puntata di Amici 2025
Daria Tegolo Diego X Factor 2025 10

X Factor 2025: la storia di Daria Tegolo e il suo inedito Diego dedica all'amico scomparso

Cerca su A.M.I.