Angelica torna con un duetto internazionale: “Dont’ worry It’s only a movie”

Dopo il singolo Ciao tristezza, Angelica prosegue il suo percorso artistico pubblicando il primo duetto internazionale. Don’t worry It’s only a movie – questo è il titolo – è realizzato con il cantautore olandese Cosmic Crooner. Il brano è negli store digitali dal 26 settembre 2025.

Questa collaborazione segna una nuova tappa per Angelica (all’anagrafe, Angelica Schiatti). L’incontro con Cosmic Crooner è nato quasi per caso, ma si è trasformato nell’occasione di unire mondi sonori diversi trovando una sintonia immediata.

“La sua musica mi ha conquistata subito”, racconta Angelica. “Ogni canzone aveva un mondo estetico che mi piaceva tantissimo. Quando mi ha mandato questo pezzo ho detto subito di sì: è stato tutto molto naturale. È la prima volta che esce un mio brano a metà in inglese e metà in italiano, e mi piace moltissimo come è venuto fuori”.

Nei suoi brani Cosmic Crooner fonde fascino rétro e sensibilità contemporanee. Il suo ultimo album, European Vacation, è un omaggio all’età d’oro della bossa nova, al fascino del cinema classico e al soul progressivo tra la fine degli anni ’60 e i ’70. Don’t worry It’s only a movie presenta in modo evidente gli elementi tipici della sua musica. E’ un brano solare, intriso di romanticismo vintage e mistero cinematografico. Il gusto orchestrale e rétro di Cosmic Crooner si unisce con la voce calda e contemporanea di Angelica.

A proposito della canzone, Cosmic Crooner ha rivelato: “Volevo realizzare un duetto da molto tempo. Quando ho scritto la musica di Don’t worry It’s only a movie ho capito subito che doveva essere un duetto. In quel periodo mi sono imbattuto nella canzone di Angelica Milano Méditerranée e mi sono innamorato immediatamente della sua voce e del suo stile. Le ho scritto per chiederle se volesse fare qualcosa insieme e le è piaciuto il brano che le ho mandato”.

Ed ancora: “Mi piace molto il suo modo di cantare: credo che elevi l’intera canzone a un nuovo livello. Quando il brano è stato terminato, entrambi abbiamo pensato di realizzare anche un videoclip. Lo abbiamo girato in due giorni, su pellicola 16mm, ed è stata un’esperienza meravigliosa. Sua madre, il suo compagno e il suo cane sono stati dolcissimi. E poi, davvero, che canzone e che video!”.

Il brano è accompagnato da un videoclip ufficiale, girato in Italia su pellicola 16mm. La clip esce in contemporanea con la pubblicazione del brano; ed è quindi visibile su YouTube dal 26 settembre 2025. La realizzazione del video ha consolidato la connessione tra i due artisti. “Non ci eravamo mai visti prima di persona“, afferma Angelica. “Ma durante le riprese si è creata un’atmosfera bellissima e familiare. Credo sia il video più bello della mia vita“.