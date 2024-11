Angelica, in arrivo il nuovo singolo “Ciao Tristezza” con Lucia Manca

Angelica, Ciao Tristezza: significato del testo del nuovo singolo

Disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download da venerdì 29 novembre per Factory Flaws, Ciao Tristezza è il nuovo singolo di Angelica che, per l’occasione, sceglie di collaborare con la collega e amica Lucia Manca, co-autrice del brano prodotto da Golden Years.

Ed ecco che loro voci si uniscono in un tutt’uno capace di evocare atmosfere cinematografiche e immagini dirette che restano impresse con semplicità e leggerezza.

Brano pop dalle venature retrò, Ciao Tristezza arriva dopo la pubblicazione dell’ultimo album in studio della cantautrice, Sconosciuti Superstar, e del singolo Occhi Blu.

Angelica, Ciao Tristezza: significato del brano

“Sarà scontato ma Ciao Tristezza è nata in un momento in cui mi sentivo profondamente triste e non vedevo una luce da nessuna parte, ma avevo bisogno di trovarla“, racconta Angelica.

Poi, aggiunge: “Un pomeriggio del 2022 ho chiamato Lucia per raccontarci e sfogarci un po’ tra amiche e la chiamata è terminata dicendole che le avrei mandato delle idee che avevo composto in quei giorni (la tristezza è a volte una condizione creativamente prolifica, per fortuna), perché sarebbe stato bello fare un pezzo assieme.

Ho sempre apprezzato molto la voce e i lavori di Lucia e la stima è reciproca. Tra tutti i pezzi che le ho mandato lei ha scelto questo, al quale mancava il ritornello, che abbiamo scritto insieme, sempre al telefono. La mia tristezza non se n’è andata via quel giorno, ma questa canzone è uno dei tanti mattoni che costruiscono la mia ricerca della serenità”.

Ciao Tristezza: testo del brano

Il testo del brano sarà disponibile a partire da venerdì 29 novembre.

Foto di copertina a cura di Arianna Genghini