Da Levante a Clara, i messaggi di solidarietà ad Angelica Schiatti

In un recente post su Instagram, Angelica Schiatti ha espresso con forza la solitudine e il dolore che una donna può provare quando denuncia una violenza (ne abbiamo parlato qui). Questo momento complesso e delicato richiede un supporto incondizionato, e non solo da parte delle istituzioni giudiziarie, ma anche dalla comunità nel suo insieme. L’indifferenza o la mancanza di sostegno può amplificare la sofferenza della vittima, isolandola ulteriormente in un momento di estrema vulnerabilità.

Il caso di Giulia Cecchettin è stato uno dei più discussi a livello mediatico, suscitando grande solidarietà da parte del pubblico. Tuttavia, nonostante l’ampia copertura e il sostegno espresso, poco è cambiato. Gli episodi di violenza contro le donne continuano a verificarsi con tragica frequenza. L’attenzione mediatica, sebbene importante, non è sufficiente a prevenire nuove tragedie. Serve un intervento concreto e sistematico, che affronti le radici profonde della violenza di genere e garantisca protezione e giustizia alle vittime.

Fortunatamente artiste come Clara, Emma, Rachele Bastreghi (Baustelle), Levante, Rose Villain, BigMama hanno espresso il loro sostegno ad Angelica Schiatti, mostrando solidarietà e indignazione, commentando con un semplice cuore o un messaggio di auguri che la vicenda si risolva. Anche Tommaso Paradiso nei commenti e Dario Mangiaracina de La Rappresentante di Lista. Un rumore che fa bene a queste vicende

Clara, in particolare, ha condiviso sulle sue storie Instagram delle chat che rivelano comportamenti inappropriati da parte di Morgan. Questo gesto non solo denuncia una situazione specifica, ma rappresenta anche un invito a non rimanere in silenzio di fronte alla violenza.

Levante tira in causa la sua casa discografica, la Warner che di recente ha “accolto” Morgan. La Warner da pochi minuti ha preso la sua decisione (ne abbiamo parlato qui)

Questa solidarietà è fondamentale, poiché le figure pubbliche possono influenzare l’opinione pubblica e contribuire a creare una cultura di supporto e rispetto.

La violenza è un problema che richiede un approccio integrato, che comprenda prevenzione, educazione, protezione e punizione adeguata dei colpevoli. Solo attraverso un impegno collettivo e strutturato sarà possibile fare passi avanti significativi nella lotta contro la violenza di genere.

Le parole di Angelica Schiatti e il sostegno delle artiste del mondo della musica ci ricordano l’importanza di non lasciare mai sole le vittime di violenza. Ogni gesto di solidarietà conta, ma è necessario un impegno costante e concreto da parte di tutti: istituzioni, comunità e individui. Solo così potremo sperare in un futuro in cui la violenza di genere non trovi più spazio nella nostra società.