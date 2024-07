Warner “licenzia” Morgan dopo la vicenda di stalking su Angelica Schiatti

È una giornata esplosiva per quanto riguarda le vicende giudiziarie di Morgan, assolto da poco nel caso “Bugo” adesso dopo le informazioni raccolte e svelate da Selvaggia Lucarelli su IlFattoquotidiano (ne abbiamo parlato qui), in seguito alle dichiarazioni di Calcutta relative a Warner Music e dell’artista Levante Warner a mezzo social comunica la sua decisione:

Warner Music Italy, alla luce dei contenuti e dei messaggi emersi e riportati dalla stampa italiana in data odierna, dà mandato ai propri legali per interrompere il rapporto contrattuale in corso con l’artista Morgan lasciando che la questione sia dibattuta nelle giuste sedi.