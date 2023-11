X Factor 2023 semifinale anticipazioni sugli inediti e le assegnazioni della prima manches

X Factor 2023 semifinale anticipazioni È quasi tutto pronto per domani sera, facciamo un riassunto di quello che è successo questa settimana e cosa accadrà domani.

Sappiamo che ci saranno tre eliminazioni e due manches. La prima di cover con l’orchestra, queste le assegnazioni.

Astromare cantano Everybody Needs Somebody to Love dei Blues Brothers, Angelica decide di cantare Sally di Vasco Rossi, Maria Tomba canta Always di Bon Jovi, SARAFINE canta No diggity di Blackstreet , SETTEMBRE canta Bohemian Rapsody dei Queen, Il solito Dandy canta I giardini di marzo di Lucio Battisti e gli Stunt Pilots cantano 7 years di Lukas Graham.

Dopo questa manches ci sarà la prima eliminazione e poi toccherà agli inediti…

Una delle prime certezze sono gli inediti, che usciranno venerdì 1 dicembre per Warner Music Italy, abbiamo scoperto il titolo delle canzoni dei concorrenti rimasti ad X Factor e di cosa parlano.

Partendo dalla squadra di Ambra: il brano di Angelica si intitola L’inverno, scritto da Tananai, Davide Simonetta, Paolo Antonacci e prodotto sempre da Tananai, pone al centro la voce e la sensibilità dell’artista e racconta la storia di alcune notti che, a volte, si rivelano più difficili di altre, al punto da spingere a prendere a pugni uno specchio in cerca di sollievo e dove il dolore diventa musica. Un brano che promette di non deludere le aspettative create durante queste puntate e di andare nella comfort zone di Angelica. D’altronde la Notte di Arisa, brano presentato alle audition, parla proprio di questo…

Il duo di musicisti Astromare presenterà il brano Metaverso, una canzone scritto da Alberto La Malfa e Steve Tarta (che ne ha curato la produzione) per sdrammatizzare la società odierna, esaltando ed estremizzando alcune dinamiche che accadono tutt’oggi, anche per dare voce a tutti quelli che vogliono fare quello che gli pare, proprio come gli Astromare. Curiosissimi di ascoltare questo inedito per scoprire l’identità di questo duo che ha avuto la storia dentro la gara più turbolenta di tutti.

La squadra di Dargen conta ancora tre concorrenti. Con il loro brano Imma Stunt, gli Stunt Pilots esprimono il desiderio di spiccare il volo, liberandosi dalle catene del rimpianto, della tossicità e della vergogna che li hanno tenuti bloccati a terra per troppo tempo.

Scritto da loro, rappresenta una presa di coscienza delle proprie volontà al di là della paura e un atto di coraggio nel dire, finalmente, ciò che si desidera, anche se a volte si potrebbe pensare che sia ormai troppo tardi.

Il Solito Dandy ci riporta Solo tu, brano presentato ai Bootcamp. Scritto da lui e da Leo Pari e Simone Guzzino. L’amore è tutto e tutto è amore, così diceva la nonna al Solito Dandy, ispirandosi forse ai Beatles o alle puntate di Stranamore con Alberto Castagna. Da quel momento, l’artista ha abbracciato questa visione dell’amore come una forza capace di far viaggiare con la fantasia, trasformando anche le situazioni più semplici in qualcosa di surreale. Siamo curiosi di capire com’è migliorata (o peggiorata) questa versione rispetto al primo ascolto.

Lacrime è il brano di SETTEMBRE, un pezzo nostalgico, autentico e privo di fronzoli. Il brano affronta il tema delle mancanze, della nostalgia e della rassegnazione di fronte al persistere di persone nella nostra mente, anche quando fisicamente non sono più presenti.

La canzone si focalizza sulla fragilità, senza paura di essere giudicata, e rappresenta chiaramente i sentimenti di Andrea nei confronti di una persona che non è più con lui, incapace o riluttante a dirgli: “t’ vogli ben ogni notte”.

SARAFINE ripropone Malati di Gioia, ascoltato anche questo alle audition, è scritto e prodotto dalla stessa cantautrice calabrese ed esplora la vita della generazione nata tra gli anni ’80 e ’90, specialmente coloro cresciuti in provincia con aspettative borghesi. SARAFINE riflette sul proprio percorso, fatto per senso del dovere, spesso sentendosi fuori luogo, e invita ad accettare la gioia non convenzionale, sperando di regalare un sorriso a chi ha condiviso. Il brano già aveva riscosso molto successo, anche in questo caso sarà bello vedere la trasformazione.

L’ultimo inedito è CRUSH di Maria Tomba che ha trovato ispirazione per questo pezzo in una vera notte vissuta dall’artista, durante la quale ha varcato i confini del coprifuoco del convitto di suore che frequentava per recarsi in un locale per un drink, si è trovata di fronte a due occhi affascinanti che la fissavano, scatenando un immediato e travolgente CRUSH.