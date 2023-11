“Crush” è l’inedito di Maria Tomba per X Factor 2023

Maria Tomba Crush significato del testo del singolo inedito dell’artista più folle di X Factor 2023.

Il traguardo più ambito per chi partecipa al talent show di Sky, oltre all’arrivo in finale e, possibilmente, la vittoria, è sicuramente quello dell’inedito.

Giovedì 30 novembre gli artisti rimasti in gara potranno presentare il loro brano al pubblico nel sesto live di X Factor. Tra loro c’è Maria Tomba.

La canzone nasce da un’avventura notturna, un’evasione dal convitto di suore. Andando in un locale per un drink, si è trovata di fronte a due occhi affascinanti che la fissavano, scatenando colpi di fulmine, film mentali e infatuazioni amorose non ricambiate.

In arrivo giovedì 30 novembre