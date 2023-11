“Metaverso” è l’inedito degli Astromare per X Factor 2023

Astromare Metaverso significato del testo del singolo inedito del duo dalla storia più stramba della storia no solo di X Factor 2023 ma di tutte le edizione del talent.

Il traguardo più ambito per chi partecipa al talent show di Sky, oltre all’arrivo in finale e, possibilmente, la vittoria, è sicuramente quello dell’inedito.

Giovedì 30 novembre gli artisti rimasti in gara potranno presentare il loro brano al pubblico nel sesto live di X Factor. Tra loro ci sono gli Astromare.

Il duo, eliminato ai Bootcamp, è stato quindi ripescato con un televoto in due manche, prima social e quindi in diretta, nella seconda puntata del programma. Inseriti nella squadra di Morgan gli Astromare sono passati a quella di Ambra dopo il licenziamento del giudice.

X Factor 2023 ASTROMARE METAVERSO significato del brano

Un brano scritto per sdrammatizzare la società odierna, esaltando ed estremizzando alcune dinamiche che accadono tutt’oggi, anche per dare voce “a tutti quelli che vogliono fare quello che gli pare”, proprio come gli Astromare.

X factor 2023 astromare metaverso testo

In arrivo giovedì 30 novembre