Arriva la comunicazione ufficiale: Morgan fuori da X Factor con effetto immediato!

La voce era nell’era già venerdì scorso ed ora, attraverso la pagina ufficiale di X Factor, arriva la conferma ufficiale: Morgan è fuori dal programma.

Dopo la turbolenta puntata del programma andata in onda giovedì scorso e dopo le dichiarazioni rilasciate dal giudice di rientro proprio quest’anno dopo una lunga assenza, su social e in interviste.

Durante la scorsa puntata Morgan ha deriso la conduttrice, Francesca Michielin, con una battuta fuori luogo, preso in giro Ambra zittendola più volte e punto Fedez sulla questione personale della depressione.

Il tutto in un clima che ha impedito ai ragazzi in gara di essere al centro del programma e, in alcuni casi, ai giudici di seguire le loro esibizioni.

Questa la comunicazione ufficiale:

“Sky Italia e Fremantle Italia hanno deciso, di comune accordo, di interrompere il rapporto di collaborazione con Morgan e la sua presenza X Factor come giudice. Una valutazione fatta a seguito di ripetuti comportamenti incompatibili e inappropriati tenuti anche nei confronti della produzione e durante le esibizione dei concorrenti, e delle numerose dichiarazioni susseguitesi anche in questi giorni.

È imprescindibile che i concorrenti e il loro percorso restino al centro del programma. La musica e il talento sono sempre stati e devono continuare a essere il motore fondamentale di X Factor e ed è prioritario che tutto si svolga in un ambiente di lavoro professionale e che il confronto, per quanto acceso, si esprima sempre nel rispetto reciproco.

La decisione è presa in considerazione dei valori di cui Sky , Fremantle e X Factor sono portatori nel rispetto di tutte le persone coinvolte e del pubblico, e avrà effetto immediato.”

Al momento non è noto sapere come il programma proseguirà anche se, visto che mancano poche puntate alla finale e che Morgan era in gara con i soli Astromare, è probabile che quest’ultimi vengano riassegnati ad un altro giudice e che il programma continui nella formula a tre (che tra l’altro era quelle delle prime tre edizioni dello show).