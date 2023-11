Morgan perde il controllo in diretta a X Factor offendendo Francesca Michielin, Ambra e Fedez

Brutta brutta serata quella a cui abbiamo assistito nel quarto live di X Factor con un Morgan scatenato, nel peggiore dei modi, che ha attaccato, andando anche sul personale, la conduttrice Francesca Michielin e i colleghi giudici Ambra e Fedez.

Per il giudice più decorato della storia del programma a livello mondiale la serata non è partita bene. Nella prima manche, un velocissimo giro di giostra, ad essere eliminato a sorpresa è stato Selmi.

Le prime polemiche da parte di Morgan partono qui quando fa notare che gli altri giudici hanno assegnato brani non solo dai live dei ragazzi ma anche da bootcamp e audition. A questo punto i colleghi gli dicono che le assegnazioni ai suoi ragazzi le ha fatte lui, come loro hanno fatto quelle per i loro concorrenti. Morgan ribatte: “A me sono state imposte…” e ha quindi iniziato a parlare di un sistema dietro al tutto.

Si arriva ad uno dei momento più attesi della serata, quello in cui in molti si aspettavano le scintille, l’esibizione dell’ospite, Annalisa. Un momento atteso alla luce delle dichiarazioni cpoontro la cantante e del suo brano fatte da Morgan nella prima puntata dei live.

Invece nulla di fatto, conduttrice e cantante ospite hanno sorvolato sulla cosa. Ma non Dargen D’Amico, amico (scusate il gioco di parole) di Davide Simonetta, autore e produttore per Annalisa.

Dargen dopo l’esibizione degli Stunt Pilots di Morgan ha colto l’occasione per provocare il collega riprendendo una discussione nata dietro le quinte per la famosa questione di Annalisa per l’appunto.

Una discussione che è andata a protrarsi anche durante l’esibizione successiva tante che i due giudici al momento dei commenti su Maria Tomba hanno dovuto ammettere di non aver ascoltato la ragazza con evidente incazzatura da parte del suo giudice, Fedez.

Tutta questa parte la trovate riassunta in questo articolo. Ma il peggio, o il meglio per gli amanti delle “telerisse”, doveva ancora arrivare.

Articolo in aggiornamento…