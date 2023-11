X Factor 2023: è guerra tra Morgan e Dargen D’Amico e parte tutto da… Annalisa!

C’era grande attesa per l’arrivo di Annalisa come ospite della quarta puntata dei live di X Factor, un’attesa dovuta alla sua esibizione ma, sopratutto ad un possibile confronto con Morgan dopo le dichiarazioni del cantautore durante la prima puntata dei live al riguardo della cantante e della sua “Bellissima” (trovate tutto qui).

Un’attesa che ha deluso le aspettative, non certo per Annalisa che si è prima cimentata con medley piano e voce di “Bellissima“, “Mon amour” e “Ragazza sola“, seguito da un’esibizione sulle note del nuovo singolo, “Euforia” con ballerini e coreografia, una performance impeccabile.

Dopo l’esibizione Francesca Michielin e Annalisa hanno parlato dei successi della rossa cantante, live e discografici, nessun tipo di confronto con Morgan e, per molti, delusione generale.

Eppure ci ha pensato poco dopo Dargen a rimettere “equilibrio”. L’esibizione successiva è stata quella dei Sick Teens del team di Morgan, già provato dall’eliminazione di Selmi nella manche “Giostra”, esibizione molto coreografica con tanto di bacio in bocca strappato ad Ambra. E d è qui che Dargen D’Amico che ha affondato un colpo inaspettato e, diciamocelo, anche un po’ fuori luogo in quanto frutto di una discussione tra i due avvenuta dietro le quinte e che ha tolto spazio, non solo all’esibizione della giovane band, ma anche a quella dell’artista successiva, Maria Tomba.

Entrambi infatti al momento di commentarla hanno ammesso di non averla seguita perché intenti a discutere. Episodio gravissimo per un programma di questo tipo.

Ma cosa ha detto Dargen a Morgan? Cliccate in basso su continua per scoprirlo.