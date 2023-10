Nella prima puntata di X Factor Morgan dissa Annalisa e la sua “Bellissima”

Con la prima puntata dei live di X Factor e il ritorno di Morgan nel ruolo di giudice sono già partiti i fuochi d’artificio complice l’assegnazione di Ambra per Matteo Alieno, ovvero “Bellissima” di Annalisa.

La Angiolini decide di far conoscere subito la duttilità vocale e musicale di Matteo assegnandogli un brano apparentemente lontano dal suo mondo e dalle scelte cantautorali, per esempio Franco Califano, presentate sino ad oggi.

Per questa la sua scelta è ricaduta su una delle più grandi hit degli ultimi anni, la canzone che ha definitivamente consacrato Annalisa, “Bellissima“, canzone lanciata a settembre 2022 e certificata con ben quattro dischi di platino.

Matteo Alieno (qui la sua storia musicale prima di X Factor) ha realizzato una sua versione al pianoforte, intima e a tratti struggente andando a cambiare anche parte della melodia del ritornello, scelta che non è piaciuta a Fedez (“Se hai andato a cambiare la parte più forte del brano ma non migliorandolo, anzi…“). Quello veramente stupito dall’esibizione è stato però Morgan.

Il giudice ha messo di non conoscere il brano e di trovarlo banale ma, l’interpretazione di Matteo Alieno lo ha estasiato…

“Sei talmente bravo che puoi cantare tutto, ma di tutto. Quindi hai cantato un pezzo che io neanche conosco, che è di una banalità incredibile, una canzone che non è niente di che, dal punto di vista armonico non esiste, nemmeno dal punto di vista melodico… hai cambiato la melodia? Ma mica è ‘Il Barbiere di Siviglia’, ma di che stiamo parlando?

Lui è uno che potrebbe fare la ‘La donna cannone’ di De Gregori e gli fa cantare sto pezzo? Io vivo fuori dal mondo, sono vecchio, sono già morto da secoli.. tu sei talmente bravo che hai dato una nobiltà incredibile ad un pezzo che io non avrei assolutamente considerato se non fosse per te e per Ambra, quindi vi ringrazio. Sembrava un pezzo nobile…”

Morgan, mai domo, è tornato poi sulla questione nel momento in cui ha fatto complimenti a Maria Tomba: “Sai quanti brani di Annalisa si può farle cantare a lei?” ha detto ad Ambra e Fedez.

Fedez a questo punto ha chiesto a Morgan che cosa avesse contro Annalisa con cui, tra l’altro, ha anche duettato quest’estate sulle note di “Disco Paradise“.

“Non so manco chi sia in realtà, io non la conosco. Per me è un’idea, non esiste, è un concetto. Con tutti i pezzi di Annalisa che ci sono al mondo gli devi far fare un pezzo di Zucchero?“

Morgan ha anche stuzzicato nuovamente Ambra:

“La canzone che hai scelto era banale, armonicamente inesistente. Tu lo sai che cos’è un Do maggiore?“

Ambra chiude il discorso dicendo che sa che cos’è un Do maggiore e che non ha intenzione di spiegarglielo e non considera il pezzo di Annalisa banale.

Questo è quanto. Chissà se ci sarà una reazione da parte di Annalisa o dai co-autori di “Bellissima“, Davide Simonetta e Paolo Antonacci.