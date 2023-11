La salute mentale entra a X Factor 2023: Serenis è Official Partner

Come avranno notato molti spettatori di X Factor nell’ultima puntata è comparso un’Official partner di cui vale la pena parlare, Serenis. Una novità che, visto quanto tiene all’argomento e si sta spendendo per esso, pensiamo sia stata consigliata da Fedez (e se così non fosse l’artista sarà comunque molto felice di questa iniziativa).

Serenis è un centro medico online per il benessere mentale che offre percorsi di psicoterapia, psichiatria, supporto psicologico online con oltre 1200 professionisti in tutta Italia, 100% psicoterapeuti con in media 11 anni di esperienza e lo fa con una missione: rendere accessibile il benessere mentale affrontando gli ostacoli economici, tecnologici, sociali e culturali che allontanano le persone dalla terapia.

In questo modo Sky, Fremantle e Serenis provano ad avvicinare il pubblico televisivo al tema della cura della salute mentale e, al tempo stesso, supportare il percorso di crescita degli artisti in gara attraverso l’aiuto di figure esperte in grado di fornire gli strumenti più adatti alla corretta interpretazione delle critiche e alla gestione della notorietà.

Serenis, che potete conoscere meglio a questo link, ha affidato a Martina Migliore, psicoterapeuta cognitivo-comportamentale e Direttrice Formazione e Sviluppo di Serenis, il coordinamento clinico di due masterclass sul tema del benessere mentale insieme ai concorrenti all’interno di X Factor Daily, l’appuntamento quotidiano (sempre su Sky e in streaming su NOW, e sempre disponibile on demand) che racconta la vita quotidiana dei ragazzi dello show.

“Assertività e conformismo. Le relazioni con gli altri e la gestione dei conflitti con i propri pari, senza perdere di vista la propria identità”, questo il titolo della prima masterclass tenuta dallo psicoterapeuta di Serenis Massimiliano Marzocca e incentrata sul concetto di ribellione e conflitto interiore, andata in onda il 9 novembre durante i Pre-Live Show e i Daily.

All’interno del loft, poi, tutti i concorrenti avranno libero accesso al servizio di terapia online offerto dalla piattaforma Serenis.

A partire dai Live Show (dal 26 ottobre, sempre su Sky e NOW), infine, un concorrente sempre diverso e poi i finalisti racconteranno le proprie emozioni legate al percorso di

benessere mentale attraverso un video diario visibile sulla piattaforma TikTok di X Factor e sul profilo IG di Serenis.

Veronica Castelli, Head of Brand and Partnership di Serenis, dichiara al riguardo di questa partnership:

“X Factor è il programma tv giusto per portare all’attenzione del grande pubblico il tema della cura del benessere mentale, per abbattere i tabù. Irromperemo sugli schermi attraverso i volti di due psicoterapeuti esperti, tra cui la nostra coordinatrice clinica, per aiutare i concorrenti a gestire critiche, giudizi e notorietà. Vogliamo arrivare a chi si

immedesimerà nelle storie dei ragazzi e a chi si riconoscerà nelle loro emozioni.”