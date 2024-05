Eurovision 2024: guida, recensioni e video delle 37 canzoni in gara. Parte 2 di 3

Si accendono i riflettori sull’edizione 2024 dell’Eurovision Song Contest, la più grande competizione canora del pianeta, in programma per quest’anno alla Malmö Arena di Malmö (Svezia) dopo la vittoria di Loreen solo un anno fa.

Saranno 37 le nazioni che si affronteranno nelle tre serate di questa edizione dell’Eurovision, sempre all’inseguimento dell’ambito microfono di cristallo e della possibilità di ospitare l’evento per l’edizione 2025. Come al solito, vi proponiamo la nostra guida all’ascolto dei brani in gara, per cominciare a conoscere gli artisti e i cantanti che sfideranno Angelina Mango e La noia sul palco di Malmö.

Non cambiano le regole del gioco: anche quest’anno abbiamo ascoltato tutte le proposte in concorso, che andremo a presentare con una breve recensione di ogni brano abbinata a una valutazione in stelline (da una ☆ a cinque ☆☆☆☆☆) che contrassegna le chance di vittoria di ogni nazione.

L’Eurovision Song Contest 2024 andrà in onda dalla Malmö Arena di Malmö (Svezia), con le due semifinali in onda su Rai 2 martedì 9 e giovedì 11 maggio alle 21.00 mentre la finalissima sarà trasmessa da Rai 1 sabato 13 maggio alle 20.40.

Ventisei nazioni, tra cui l’Italia (ammessa di diritto in quanto membro dei Big 5, le cinque nazioni che contribuiscono maggiormente alle finanze dell’EBU), saranno le qualificate all’atto conclusivo della rassegna. Per la prima volta nella storia dell’Eurovision, le Big 5 si esibiranno dal vivo e per intero in una delle due semifinali: vedremo quindi l’Italia nella serata di giovedì, nella quale saremo anche chiamati a televotare i paesi in gara nella seconda semifinale.

Per il secondo anno di fila troveremo alla conduzione Gabriele Corsi e Mara Maionchi, mentre il commento in simulcast su Rai Radio 2 e sul canale 202 del digitale terrestre vedrà impegnati Matteo Osso e Diletta Parlangeli.

Cliccate in basso su continua per scoprire altri dodici brani dell’Eurovision 2024.