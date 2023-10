Astromare da X Factor 2023 parte il loro progetto musicale… mini album in arrivo

Astromare il duo che ha fatto ballare tutto il pubblico durante le audizioni e i Bootcamp di X Factor 2023, Fedez li ha fatti alzare per dare una sedia a Maria Tomba, fanno partire i loro progetto musicale.

Sono di Jesolo, in provincia di Venezia, e hanno iniziato ad esibirsi insieme alle scuole medie, Francesco Buscato e Carlo Alberto Matterazzo. Entrambi alla voce, il primo suona la batteria e il secondo il pianoforte.

I due musicisti di 17 e 18 anni dopo 4 anni di esibizioni da fare invidia ai grandi nomi della musica italiana per la loro padronanza scenica decidono di continuare il loro percorso partendo proprio pubblicando le canzoni delle esibizioni che abbiamo visto.

Da oggi il mini album “AM&Roll” contenente Whole lotta shakin’ goin’ on e Great Balls of Fire di Jerry Lee Lewis, i due brani con i quali sono riusciti ad ottenere la standing ovation sia da parte dei giudici che del pubblico di X Factor 2023.

Ma le sorprese da parte degli Astromare, il duo rock che meritava una sedia ai Bootcamp di Xfactor, non sono ancora finite…