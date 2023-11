“Solo tu” è l’inedito de Il Solito Dandy per X Factor 2023

Solo tu Solo tu significato del testo del singolo inedito dell’artista in gara a X Factor 2023 nella squadra di Dargen D’Amico.

Il traguardo più ambito per chi partecipa al talent show di Sky, oltre all’arrivo in finale e, possibilmente, la vittoria, è sicuramente quello dell’inedito.

Giovedì 30 novembre gli artisti rimasti in gara potranno presentare il loro brano al pubblico nel sesto live di X Factor. Tra loro c’è Il Solito Dandy.

X Factor 2023 il solito dandy solo tu significato del brano

Scritto da lui e da Leo Pari e Simone Guzzino, Il Solito Dandy, pubblica “Solo tu”.

“L’amore è tutto e tutto è amore“, così diceva la nonna al Solito Dandy, ispirandosi forse ai Beatles o alle puntate di Stranamore con Alberto Castagna. Da quel momento, l’artista ha abbracciato questa visione dell’amore come una forza capace di far viaggiare con la fantasia, trasformando anche le situazioni più semplici in qualcosa di surreale.



Il brano “Solo Tu” riflette proprio su quest’esperienza: il sentirsi bene con qualcuno al punto da confondere le idee e rendere ogni cosa incredibile.

X factor 2023 il solito dandy solo tu testo

In arrivo giovedì 30 novembre