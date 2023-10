Fabrizio Longobardi è il Solito Dandy, la storia del cantastorie romano (VIDEO)

L’ultimo ad esibirsi nella seconda puntata delle Audition di X Factor 2023. Si destreggia benissimo con la cover Telefonami tra vent’anni di Lucio Dalla. È un personaggio già definito, in arte Il Solito Dandy.

fabrizio longobardi in arte il solito dandy LA sua STORIA

Il Solito Dandy è attivo dal 2017 con la pubblicazione di due album Buona Felicità nel 2017 e Turismo Sentimentale nel 2022. Il suo stile è cantautoriale e nel 2021 si definiva così:

Il Solito Dandy nasce e inciampa in mille fantasie. Suona la chitarra con in testa un’orchestra di violini e aragoste, corre da Torino a Roma con una camicia che sembra uscita da un giardino o da uno strappo sulla tappezzeria, si mescola ai turisti e poi finisce chissà dove, nei sogni coi mostri e le sirene.

Canzoni d’amore italiane con le nuvole, gli sguardi languidi da telenovela, le statue barocche e il blu di pescheria. Un sentimentalismo da poveri per chi vive in una città che continuamente perde pezzi e riesce comunque a commuoversi coi tramonti o con un fritto.

Seguito dall’etichetta NeverEnding Mina di Giacomo Coveri si distingue per avere un progetto musicale ben definito, chissà se riuscirà ad essere parte di questa edizione visto che le premesse in conferenza stampa era la ricerca di “progetti non definiti”.

fabrizio longobardi in arte il solito dandy l’audizione a x factor

Alle Audizioni di X Factor 2023 porta Telefonami tra vent’anni di Lucio Dalla. L’aspirante concorrente nel corso della sua esibizione, pur portando un pezzo che ha fatto la storia della musica italiana, riesce ad interpretarlo con spontaneità e a dare un peso preciso alle parole.

Fedez, Dargen D’Amico e Morgan sono d’accordo sull’ingresso ai Bootcamp ma ad Ambra qualcosa non la convince.