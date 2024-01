Pagelle singoli del 12 gennaio 2024: Calcutta, La Crus e La scelta stra convincono. Tommy Dali senza identità

PAGELLE NUOVI SINGOLI del 12 gennaio 2024 a cura del critico musicale di All Music Italia, Fabio Fiume.

Ed eccole qui le nuove pagelle. Settimana mediamente buona direi, con diverse canzoni di livello e di crescita da parte di chi le ha proposte. Non manca qualche pubblicazione discutibile e anche una situazione specifica in cui corro il rischio di andare contro una comunità, una fandom molto cospicua. Tuttavia è un po’ che penso quel che ho scritto e sono convinto che, leggendo fra le righe, capirete che di quella schiera di seguaci in qualche modo, magari non pedissequamente, ma di sicuro molto spesso, ho fatto parte anche io.

Adesso non mi ci ritrovo da un bel po’ e non parlo certo di qualità, sempre molto alta, ma proprio di un’ arte che fa grandissima fatica a sfociare in una forma canzone da portarti appresso per la vita, da farla tua.

NOTA

Vi ricordiamo che i voti delle pagelle di Fabio che trovate alla fine delle mini recensioni non mettono in competizione fra loro gli artisti, essi sono infatti assegnati alla canzone in base alla carriera dell’artista che la propone.

Andando avanti nell’articolo si arriva a scoprire la Golden song della settimana. Ricordiamo inoltre che il “senza voto” non è un voto di carattere positivo o negativo, ma variabile e spiegato nella recensione stessa.

