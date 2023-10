X Factor 2023 pagelle primo live: stupisce ancora Sarafine, Angelica graffia e Settembre è a fuoco. E il ripescaggio? Mah...

X Factor 2023 pagelle primo live

Iniziano gli attesissimi live, i dodici concorrenti sono pronti per affrontarsi ogni settimana a suon di musica. Quella di stasera stata una puntata scoppiettante, non mancano le polemiche e arriva pure il ripescaggio.

Apre la puntata Francesca Michielin con un medley di Flowers/Vampire/Dance The Night di Miley Cyrus, Olivia Rodrigo e Dua Lipa.

Poi le solite due manches in cui risulteranno i meno votati Animaux Formidables e Asia che si scontrano al duello finale. Nel frattempo si esibisce anche Laura Pausini con grande ovazione del pubblico e presenta il suo album Anime Parallele.

Gli Animaux Formidables sono i primi eliminati di X Factor 2023.

Novità della serata, il ripescaggio: quattro talenti, Alice B., Anna Castiglia, Astromare e Manifesto si sfideranno via social fino a mezzogiorno di venerdì 27 ottobre sulla pagina Instagram di X Factor per rientrare in gara nella squadra di Morgan che oggi ha perso un concorrente.

Clicca su continua per leggere le pagelle…