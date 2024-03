Videointervista ad Angelica: “non siamo né degli sconosciuti né delle superstar”

Pubblicato lo stesso identico giorno in cui, cinque anni fa, è uscito il suo primo disco, “Quando Finisce la Festa“, “Sconosciuti Superstar” (Factory Flaws, distribuito da The Orchard) è il nuovo album di inediti di Angelica.

Scritto con la partecipazione di Calcutta e Domenico Finizio, “Sconosciuti Superstar” è un disco sincero, vissuto in prima persona, un processo emotivamente impegnativo ma allo stesso tempo liberatorio.

ANGELICA PRESENTA “SCONOSCIUTI SUPERSTAR”

“Ho iniziato a scrivere questo disco che ero molto arrabbiata, persa, un po’ confusa. Poi, anche grazie alla genesi del disco, alla sua lavorazione e alla scrittura, che mi ha aiutata ad affrontare un sacco di temi, l’ho finito che ero una persona nuova. È stato per me un disco curativo ed evolutivo.

Ho trovato la mia voce e ho cantato quasi tutto a casa, in una zona di comfort e di pace. Questo anche grazie a Calcutta, che ha messo a disposizione le sue attrezzature e il suo tempo, e a Pietro Paroletti, che ha prodotto quasi tutto il disco e che si è reso disponibile a venire a Bologna per lavorare in questo flow casalingo, che dava un tocco in più alle canzoni rispetto alle giornate canoniche in studio a Roma. Questo modo di lavorare calmo ha creato una vibe di libertà e di relax intorno ad ogni traccia che abbiamo registrato.

Perché Sconosciuti Superstar? Ero a Roma in una notte di zona rossa mentre facevo la promo al mio album precedente. Quella notte, su quel ‘democristiani, sconosciuti, superstar, ci si rivede quando il mondo finirà’ si è accesa una luce e ho capito subito che il mio terzo disco si sarebbe chiamato così.

Un po’ come i tempi che viviamo, un po’ come diceva Andy Warhol, un po’ come l’altalena in cui ci muoviamo in questo mondo un po’ superficiale, che se non stiamo attenti porta a sentirsi delle superstar per non sentirsi delle merde. Per compensare questa mancanza di equilibrio si tende ad esagerare sia in un senso che nell’altro, ma il fatto è che non siamo né degli sconosciuti né delle superstar“.

“SCONOSCIUTI SUPERSTAR”, VIDEOINTERVISTA AD ANGELICA

ANGELICA, “SCONOSCIUTI SUPERSTAR”: LA TRACKLIST