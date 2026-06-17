Sai che c’è è il nuovo singolo di Alessandra Tumolillo, disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 19 giugno 2026. Il brano, prodotto insieme a Renato D’Amico, affronta un tema personale: l’amore paterno, con le sue fragilità, le incomprensioni e il desiderio di sentirsi accolti.

“Cosa ti ho fatto?” è la domanda che attraversa la canzone e che nasce all’interno del rapporto tra una figlia e suo padre. Con una scrittura essenziale e una forte componente autobiografica, la cantautrice e chitarrista del roster BMG sceglie di parlare di un legame spesso poco raccontato nella canzone d’autore contemporanea.

Alessandra Tumolillo: “Sai che c’è” e una domanda rimasta in sospeso

Il cuore del brano è racchiuso in una frase semplice ma difficile da pronunciare: “Cosa ti ho fatto?”. Una domanda che non cerca necessariamente una risposta definitiva, ma che fotografa la distanza emotiva che può esistere all’interno dei rapporti familiari. Una domanda che attraversa il brano come una ferita aperta.

Sai che c’è nasce infatti da una riflessione sul rapporto con il padre e sul bisogno di sentirsi accolti anche quando il dialogo sembra interrompersi. La mancanza diventa così il punto di partenza di una ricerca che prova a trasformare le ferite in consapevolezza.

Più che soffermarsi sul conflitto, il brano osserva ciò che resta nel tempo: l’influenza che certi legami continuano ad avere sulla costruzione della propria identità, anche quando risultano incompleti o imperfetti.

Tra chitarra e voce, una produzione che mette al centro le parole

La canzone si muove in uno spazio sonoro coerente con il percorso artistico di Alessandra Tumolillo. Al centro restano la voce e la chitarra, elementi che negli ultimi anni hanno definito la sua cifra stilistica sia dal vivo sia nelle reinterpretazioni dedicate alla tradizione napoletana.

La produzione di Renato D’Amico accompagna il racconto senza sovraccaricarlo, lasciando emergere il peso delle parole e della narrazione personale che sostiene il brano.

Alessandra Tumolillo in tour con serena brancale

Negli ultimi anni Alessandra Tumolillo ha costruito il proprio percorso attraverso esperienze dal vivo e collaborazioni che l’hanno portata a confrontarsi con pubblici diversi.

Ha condiviso il palco con artisti come i Negramaro, Tosca, Venerus e Jake Sherman. Ha partecipato inoltre a produzioni televisive come Bar Stella su Rai 2 accanto a Stefano De Martino e Radio2 Social Club con Luca Barbarossa.

Attualmente la cantautrice accompagna in tour Serena Brancale, all’interno di uno spettacolo che le riserva anche uno spazio personale, permettendole di presentare dal vivo il proprio repertorio.

Con Sai che c’è, Tumolillo aggiunge un nuovo tassello a un percorso che finora aveva mostrato soprattutto la sua dimensione interpretativa. Questa volta la prospettiva è completamente personale e passa attraverso una domanda che molti, almeno una volta, si sono trovati a formulare dentro di sé.

La foto di copertina di Alessandra Tumolillo è di Marco Rubiola