17 Giugno 2026
di
Fabio Gattone
Blogger
News
Condividi su:
17 Giugno 2026

Alessandra Tumolillo svela una ferita personale in “Sai che c’è”

La cantautrice e chitarrista accompagna in tour Serena Brancale, con un momento tutto suo all'interno dello show

News di Fabio Gattone
Alessandra Tumolillo affronta il rapporto con il padre nel singolo "Sai che c'è"
Condividi su:

Sai che c’è è il nuovo singolo di Alessandra Tumolillo, disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 19 giugno 2026. Il brano, prodotto insieme a Renato D’Amico, affronta un tema personale: l’amore paterno, con le sue fragilità, le incomprensioni e il desiderio di sentirsi accolti.

“Cosa ti ho fatto?” è la domanda che attraversa la canzone e che nasce all’interno del rapporto tra una figlia e suo padre. Con una scrittura essenziale e una forte componente autobiografica, la cantautrice e chitarrista del roster BMG sceglie di parlare di un legame spesso poco raccontato nella canzone d’autore contemporanea.

Alessandra Tumolillo:Sai che c’è” e una domanda rimasta in sospeso

Il cuore del brano è racchiuso in una frase semplice ma difficile da pronunciare: “Cosa ti ho fatto?”. Una domanda che non cerca necessariamente una risposta definitiva, ma che fotografa la distanza emotiva che può esistere all’interno dei rapporti familiari. Una domanda che attraversa il brano come una ferita aperta.

Sai che c’è nasce infatti da una riflessione sul rapporto con il padre e sul bisogno di sentirsi accolti anche quando il dialogo sembra interrompersi. La mancanza diventa così il punto di partenza di una ricerca che prova a trasformare le ferite in consapevolezza.

Più che soffermarsi sul conflitto, il brano osserva ciò che resta nel tempo: l’influenza che certi legami continuano ad avere sulla costruzione della propria identità, anche quando risultano incompleti o imperfetti.

Alessandra Tumolillo pubblica il singolo "Sai che c'è" dedicato al rapporto con il padre

Tra chitarra e voce, una produzione che mette al centro le parole

La canzone si muove in uno spazio sonoro coerente con il percorso artistico di Alessandra Tumolillo. Al centro restano la voce e la chitarra, elementi che negli ultimi anni hanno definito la sua cifra stilistica sia dal vivo sia nelle reinterpretazioni dedicate alla tradizione napoletana.

La produzione di Renato D’Amico accompagna il racconto senza sovraccaricarlo, lasciando emergere il peso delle parole e della narrazione personale che sostiene il brano.

Alessandra Tumolillo in tour con serena brancale

Negli ultimi anni Alessandra Tumolillo ha costruito il proprio percorso attraverso esperienze dal vivo e collaborazioni che l’hanno portata a confrontarsi con pubblici diversi.

Ha condiviso il palco con artisti come i Negramaro, Tosca, Venerus e Jake Sherman. Ha partecipato inoltre a produzioni televisive come Bar Stella su Rai 2 accanto a Stefano De Martino e Radio2 Social Club con Luca Barbarossa.

Attualmente la cantautrice accompagna in tour Serena Brancale, all’interno di uno spettacolo che le riserva anche uno spazio personale, permettendole di presentare dal vivo il proprio repertorio.

Con Sai che c’è, Tumolillo aggiunge un nuovo tassello a un percorso che finora aveva mostrato soprattutto la sua dimensione interpretativa. Questa volta la prospettiva è completamente personale e passa attraverso una domanda che molti, almeno una volta, si sono trovati a formulare dentro di sé.

La foto di copertina di Alessandra Tumolillo è di Marco Rubiola

Vuoi dire la tua su questa notizia? Seguici e commenta sui nostri profili social:

Facebook
X
Threads
Instagram

All Music Italia

Articoli più letti

Il logo di TIM Battiti Live 2026, lo show musicale di Canale 5 1

Battiti Live 2026 su Canale 5: tutte le date, il nuovo trio di conduttori e gli oltre 70 artisti
Luciano Ligabue sul palco dell’Unipol Dome di Milano durante il concerto che anticipa il tour negli stadi del 2026 2

Ligabue, tutte le canzoni del tour 2026 da Bibione ai palasport
Locandina ufficiale di TIM Summer Hits 2026 con Carlo Conti e Andrea Delogu per le quattro serate in Piazza del Popolo a Roma. 3

TIM Summer Hits 2026 svela il cast: da Annalisa ad Achille Lauro, tutti i cantanti
Olly durante un concerto del tour 2026 prima degli show estivi de Il Gran Finale tra Genova e Roma 4

Olly, cresce l’attesa per Genova: scaletta e biglietti de Il Gran Finale
Eros Ramazzotti in concerto durante Una storia importante World Tour negli stadi italiani 2026 5

Eros Ramazzotti tour 2026: scaletta, date negli stadi e ospiti
Geolier mostra una parte della scaletta del tour 2026 condivisa sui social 6

Geolier conquista San Siro: oltre 40 canzoni e quattro ospiti per il debutto negli stadi
Roberto Giannoni e Antonella Fiordelisi conducono il Radio Stop Festival 2026 7

Radio Stop Festival 2026: Mr. Rain, Nigiotti e Michele Bravi aprono l'estate gratis in Toscana
Il logo di Road to Battiti 2026, il tour che anticipa Battiti Live 8

Road to Battiti 2026: il tour gratuito che anticipa Battiti Live, date e artisti
Alessandra Amoroso e Gianni Morandi insieme in una foto condivisa sui social che alimenta le ipotesi su un possibile duetto. 9

Hit Parade, Gianni Morandi e Alessandra Amoroso annunciano il nuovo duetto dell'estate
Angelina Mango e Marco Mengoni per il singolo Canto d’amore in uscita il 12 giugno 2026 10

Angelina Mango e Marco Mengoni tornano insieme: il significato di Canto d’amore e il videoclip

Cerca su A.M.I.