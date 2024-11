“Luna Nova”, il nuovo singolo di Alessandra Tumolillo che celebra la bellezza enigmatica della luna

Fuori da martedì 26 novembre su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di Alessandra Tumolillo, “Luna Nova“, per BMG.

Nel pezzo il timbro e la voce caldi e avvolgenti dell’artista, uniti ai suoi arpeggi di chitarra, ci guidano con rispetto e delicatezza nei versi di una poesia, scritta da Salvatore di Giacomo, che onora la sua città natale, Napoli, e celebra la bellezza enigmatica della luna, simbolo di desideri e sogni nascosti.

L’artista racconta il legame profondo che ha con questo brano, che era uno dei preferiti dei suoi genitori e di suo nonno, per questo quanto la canta si crea una magia speciale nell’aria ed è come se il tempo si fermasse.

“Mi piace pensare che, attraverso questa canzone, non solo rivivo la mia infanzia, ma anche un legame profondo con le generazioni che mi hanno preceduto. Ogni volta che la ascolto, è come se mio padre, mia madre e mio nonno fossero di nuovo qui con me, a suonare insieme in quella stanza che è sempre stata il cuore della nostra famiglia” spiega Alessandra.

Il brano è un’anticipazione del nuovo progetto discografico dell’artista “Postcards from Naples“, in uscita prossimamente, nato tra i vicoli di Napoli e che vuole unire passato e presente di questa città senza tempo.