La settimana 16/2026 segna un cambio più netto rispetto alle precedenti: la vetta resta stabile, ma per la prima volta il blocco alto viene davvero rimescolato da nuovi ingressi. L’equilibrio costruito nelle settimane post-Sanremo tiene solo in parte, mentre la dinamica torna a incidere proprio nelle prime posizioni.
L’ingresso diretto di Shiva e Geolier con Bad Bad Bad al secondo posto e quello di STELLE poco sotto cambiano subito la lettura della classifica: non più solo rotazioni interne al blocco, ma inserimenti capaci di occupare spazio in alto fin da subito.
Allo stesso tempo, diversi brani che avevano guadagnato terreno nelle settimane precedenti iniziano a perdere posizione, mentre altri riattivano la propria corsa con salite ampie. La classifica si muove quindi su due livelli più vicini rispetto al passato: la stabilità resta in vetta, ma il ricambio smette di essere confinato nella parte bassa e arriva fino alle prime posizioni.
🎧 New Music Friday – Radio Date del 17 aprile (i singoli che entreranno in classifica la prossima settimana)
📝 Le pagelle di Alvise con i voti ai brani in uscita questa settimana.