13 Aprile 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
Radio Date
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13 Aprile 2026

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana 16 del 2026

L’elenco aggiornato dei singoli italiani in uscita nella settimana 16 del 2026 tra radio e piattaforme digitali

Radio Date di Oriana Meo
New Music Friday settimana 16 2026 singoli in uscita
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Settimana 16 del 2026. Prosegue il flusso di nuove uscite: il Radio Date raccoglie i singoli italiani pronti per il New Music Friday, tra ritorni, nuove proposte e brani destinati a entrare anche in rotazione radiofonica.

Tra pop, urban e scena indipendente, il calendario si aggiorna giorno dopo giorno con le uscite ufficiali della settimana, offrendo una panoramica in continuo aggiornamento delle novità discografiche in arrivo.

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