La settimana 15/2026 conferma una sensazione già emersa negli ultimi giorni: la vetta continua a muoversi pochissimo, ma sotto il blocco alto la classifica inizia a cambiare davvero. L’effetto lungo di Sanremo resta ben visibile nelle prime posizioni, ancora presidiate da brani che hanno costruito forza sia nella FLOW sia soprattutto nella STOCK.

Appena fuori dalle primissime, però, il ritmo cambia. Dipinto e Fresh Beatz con Via dei Mille si prendono spazio fino al podio e interrompe l’egemonia del festival nella zona più alta, mentre altri brani accelerano o frenano in modo molto più netto rispetto alle settimane precedenti. È qui che la dinamica settimanale torna a pesare davvero, tra salite consistenti, nuovi ingressi e cadute improvvise.

Ne esce una classifica ancora divisa in due: in alto domina la continuità, più in basso cresce la pressione del ricambio. E proprio in questa distanza tra stabilità e movimento si legge il punto più interessante della settimana, con equilibri che restano solidi in superficie ma iniziano lentamente a cambiare forma.