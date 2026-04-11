11 Aprile 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
Classifiche
Condividi su:
11 Aprile 2026

Top & Flop – Classifica Spotify YouTube settimana 15/2026: Dipinto rompe il blocco, Nayt frena

La vetta resta stabile ma sotto cambiano gli equilibri: Dipinto entra nel podio, Nayt arretra e la FLOW si riattiva

Classifiche di Oriana Meo
classifica Spotify YouTube settimana 15 2026 top flop Dipinto Nayt Samurai Jay
Condividi su:

La settimana 15/2026 conferma una sensazione già emersa negli ultimi giorni: la vetta continua a muoversi pochissimo, ma sotto il blocco alto la classifica inizia a cambiare davvero. L’effetto lungo di Sanremo resta ben visibile nelle prime posizioni, ancora presidiate da brani che hanno costruito forza sia nella FLOW sia soprattutto nella STOCK.

Appena fuori dalle primissime, però, il ritmo cambia. Dipinto e Fresh Beatz con Via dei Mille si prendono spazio fino al podio e interrompe l’egemonia del festival nella zona più alta, mentre altri brani accelerano o frenano in modo molto più netto rispetto alle settimane precedenti. È qui che la dinamica settimanale torna a pesare davvero, tra salite consistenti, nuovi ingressi e cadute improvvise.

Ne esce una classifica ancora divisa in due: in alto domina la continuità, più in basso cresce la pressione del ricambio. E proprio in questa distanza tra stabilità e movimento si legge il punto più interessante della settimana, con equilibri che restano solidi in superficie ma iniziano lentamente a cambiare forma.

🔗 Ti potrebbero interessare anche:
🎧 New Music Friday – Radio Date del 10 aprile (i singoli che entreranno in classifica la prossima settimana)
📝 Le pagelle di Alvise con i voti ai brani in uscita questa settimana.
Continua

All Music Italia

Articoli più letti

Serale Amici 2026 anticipazioni 11 aprile 1

Serale Amici 2026, anticipazioni: una sola eliminazione nella quarta puntata con Orietta Berti e J-Ax
Tracklist dell’album Vangelo di Shiva 2

Shiva pubblica "Vangelo": tracklist, featuring e la sorpresa Tiziano Ferro
Serena Brancale Al mio paese testo significato Levante Delia 3

Serena Brancale chiama Levante e Delia: “Al mio paese” è molto più di una collaborazione
Michele Bravi, Mace, Fellow, Chiara Iezzi e Alex Wyse nella foto di copertina del New Music Friday 10 aprile 2026 di All Music Italia 4

New Music Friday 10 aprile 2026: le pagelle ai nuovi singoli con Mace, Michele Bravi, Paola Iezzi e Fellow
Alex Wyse, foto ufficiale per l'annuncio del nuovo singolo Arrivederci più 5

Alex Wyse torna con "Arrivederci più": il silenzio prima della nuova musica. "Avevo bisogno di capire cosa provavo"
Aiello, foto ufficiale per il lancio del singolo Giganti 6

Aiello ferma l'ansia da prestazione in "Giganti": un inno d'amore scritto con Santoianni
album italiani in uscita nel 2026 guida completa 7

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)
New Music Friday settimana 15 2026 Radio Date 8

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana 15 del 2026
Michele Bravi in posa ufficiale per il lancio del singolo Genitore 3 9

Michele Bravi dialoga con un figlio immaginario in "Genitore 3": le paure di una generazione
La scaletta ufficiale della quarta puntata di Canzonissima 2026 con il tema La rivincita di Sanremo 10

Canzonissima 2026, quarta puntata: cantanti e canzoni in scaletta. Il tema è "La rivincita di Sanremo"

Cerca su A.M.I.