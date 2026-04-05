Settimana 15 del 2026. Settimana nuova, nuove uscite. Il Radio Date raccoglie i singoli italiani pronti per il New Music Friday, tra ritorni attesi e prime proposte che iniziano a muoversi anche in radio.
Tra pop, urban e scena indipendente, il calendario si aggiorna progressivamente con le uscite ufficiali della settimana, offrendo una panoramica completa delle novità discografiche in arrivo.
Leggi le Pagelle nuovi singoli 3 aprile 2026 firmate da Alvise Salerno.
Non fidarti solo degli annunci: i numeri di Spotify e YouTube dicono la verità.
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