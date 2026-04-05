6 Aprile 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
Radio Date
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6 Aprile 2026

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana 15 del 2026

Dal pop all’urban fino alla scena indipendente, il Radio Date raccoglie tutti i singoli italiani annunciati nella settimana 15 del 2026.

Radio Date di Oriana Meo
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Settimana 15 del 2026. Settimana nuova, nuove uscite. Il Radio Date raccoglie i singoli italiani pronti per il New Music Friday, tra ritorni attesi e prime proposte che iniziano a muoversi anche in radio.

Tra pop, urban e scena indipendente, il calendario si aggiorna progressivamente con le uscite ufficiali della settimana, offrendo una panoramica completa delle novità discografiche in arrivo.

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