21 Marzo 2026
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Lorenza Ferraro
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21 Marzo 2026

Amici 2026, Michele presenta l’inedito “Cattive Strade” sul palco del Serale

Il brano arriva dopo i precedenti singoli "Leggerezza D'Amore" ed "È Bello Due Volte"

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Serale Amici 2026: Michele Ballo presenta "Cattive Strade"
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Michele Ballo, Cattive Strade: testo e significato del nuovo inedito presentato al Serale di Amici 2026.

Secondo le anticipazioni di Superguida TV, durante la prima puntata del Serale di Amici 2026, che andrà in onda questa sera, sabato 21 marzo, Michele Ballo ha presentato un nuovo inedito dal titolo Cattive Strade.

Il brano arriva dopo la pubblicazione dei due precedenti singoli: Leggerezza D’Amore – che ha da poco superato i 660 mila stream su Spotify, dove l’artista vanta 47 mila ascoltatori unici mensili – ed È Bello Due Volte, che al momento fatica a spiccare il volo con appena 113.259 stream.

Michele Ballo è stato il primo ad ottenere la maglia del Serale durante il Pomeridiano di domenica 15 febbraio, conquistando il “Sì” di tutti e tre i prof di canto con una tripla esibizione sulle note di Versace On The Floor al piano, Say You Won’t Let Go alla chitarra e La Fine al violoncello.

MICHELE BALLO, “CATTIVE STRADE”: SIGNIFICATO E TESTO DELL’INEDITO

Il significato del brano sarà disponibile a breve.

TESTO DEL BRANO

Il testo del brano sarà disponibile a breve.

All Music Italia

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