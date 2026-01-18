Amici 25, Michele presenta l’inedito “È Bello Due Volte”: testo e significato del brano

Tra i protagonisti della puntata di domenica 18 gennaio 2026 troviamo Michele, giovane musicista che ha presentato il suo nuovo brano inedito, È Bello Due Volte. Scopriamo testo e significato del pezzo.
All’anagrafe Michele Ballo, il violoncellista padovano classe 2004 rappresenta un’eccezione nel panorama dei talent show grazie a un curriculum accademico di altissimo profilo. Diplomato in violoncello con il massimo dei voti, la lode e la menzione accademica presso il Conservatorio di Rovigo, Michele ha studiato sotto la prestigiosa guida di Luigi Puxeddu.
Il suo percorso di formazione è proseguito con corsi di alto perfezionamento tenuti da maestri di fama internazionale come Giovanni Sollima, Mario Brunello ed Enrico Dindo, portandolo oggi a frequentare il biennio di specializzazione.
Questa solida base classica non gli ha impedito di esplorare mondi diversi: Michele ama infatti spaziare dalla musica colta al pop più moderno. Prima del suo ingresso nella scuola, il pubblico lo aveva già notato a X Factor 2023 (dove si era presentato con lo pseudonimo di Micke nel duo Giovie & Micke) e al Festival di Rimini 2024. Queste esperienze, unite alla partecipazione a Deejay On Stage, hanno arricchito il suo repertorio.
significato di È Bello Due Volte di michele
Dopo Leggerezza d’amore il cantante lancia È bello due volte.
È il racconto di un sentimento viscerale che trasforma la vulnerabilità in forza e l’attesa in bellezza, ignorando il giudizio esterno per concentrarsi esclusivamente sulla connessione profonda con l’altro.
Il testo di È Bello Due Volte di michele
L’inedito mette in luce la versatilità vocale di Michele, che accompagna la melodia con una padronanza del palco figlia di anni di esibizioni dal vivo. Di seguito riportiamo il testo.
RESTO QUA
SU UNA PANCHINA A SCRIVERE DI NOI TI VA
CHE DOVE DEVO ANDARE QUANDO CAPITA
DI AMARE COSÌ FORTE ANCHE LA METÀ
ALLA NOSTRA ETÀ
INSIEME NON AVREMO PIÙ PAURA
CONTERÒ LE STELLE FINCHÉ NON NE RESTA UNA
FINCHÉ OGNI PAROLA NON SI SCRIVERÀ DA SOLA FINCHÉ IL CIELO SI COLORA
DI OGNI SFUMATURA
TI ASPETTERÒ TUTTA LA NOTTE
SOTTO UN TETTO DI FOGLIE
A CERCARE RISPOSTE COL CUORE CHE ESPLODE MA CHI SE NE FOTTE SE RESTERÒ
TUTTA LA NOTTE
SOPRA UN LETTO DI FORSE
A CERCARE RISPOSTE MA È BELLO DUE VOLTE SE ASPETTI ANCHE TU
ASPETTO CHE IL SOLE TI SVEGLI
CHE I FILTRI DALLA TAPPARELLA
PER TE SONO FUORI IN TUTTI I SENSI SE TI AFFACCIO ALLA FINESTRA
SONO QUI COL CUORE IN MANO MA NO,
IL TUO VICINO CHE MI GUARDA MALE
CHE MI GUARDA STRANO, NON SI È MAI INNAMORATO
NOI INSIEME NON AVREMO PIÙ PAURA
CONTERÒ LE STELLE FINCHÉ NON NE RESTA UNA
FINCHÉ OGNI PAROLA NON SI SCRIVERÀ DA SOLA
FINCHÉ IL CIELO SI COLORÀ DI OGNI SFUMATURA
TI ASPETTERÒ TUTTA LA NOTTE
SOTTO UN TETTO DI FOGLIE A CERCARE RISPOSTE COL CUORE CHE ESPLODE
MA CHI SE NE FOTTE
SE RESTERÒ TUTTA LA NOTTE
SOPRA UN LETTO DI FORSE
A CERCARE RISPOSTE MA È BELLO DUE VOLTE SE ASPETTI ANCHE TU
SE ASPETTI ANCHE TU E BELLO DUE VOLTE SE PUOI ARRIVI TU
IO TI ASPETTERÒ TUTTA LA NOTTE
SOTTO UN TETTO DI FOGLIE A CERCARE RISPOSTE
COL CUORE CHE ESPLODE MA CHI SE NE FOTTE
SE RESTERÒ TUTTA LA NOTTE
SOPRA UN LETTO DI FORSE
A CERCARE RISPOSTE MA È BELLO DUE VOLTE
SE ASPETTI ANCHE TU