Amici 25, le pagelle della terza puntata: Michelle e Frasa precipitano nel vuoto

Amici 25: le pagelle della terza puntata del Pomeridiano, in onda domenica 12 ottobre 2025.

Nella puntata con ospiti musicale Fabrizio Moro e Achille Lauro, che hanno presentato i rispettivi nuovi singoli Non Ho Paura Di Niente e Senza Una Stupida Storia, Tommaso ha eseguito il compito assegnatogli da Emanuel Lo, mentre Anna ha riconquistato il proprio banco sfidando Claudia. A giudicarle Maura Paparo.

amici 25: Le gare di canto e ballo

Durante la terza puntata del Pomeridiano si sono tenute due gare, una di canto ed una di ballo, che hanno generato due classifiche. A coloro che si sono posizionati ultimi è stata poi consegnata la felpa rossa della sfida.

A giudicare la gara di canto è stato Gigi D’Alessio, mentre per la gara di ballo Maria ha chiamato Oriella Dorella.

LE ESIBIZIONI

Emiliano balla Oh! Darling dei Beatles

balla dei Penelope canta The Hardest Part di Olivia Dean

canta di Maria Rosaria balla Proud Mary di Tina Turner

balla di Opi canta A mandoti dei CCCP

canta dei Tommaso balla Sto Bene Al Mare di Marco Mengoni, Rkomi e Sayf

balla di Riccardo canta Amare della Rappresentante di Lista

canta della Alex balla Volare (Nel Blu Dipinto Di Blu) dei Gipsy Kings

balla dei Valentina canta Brividi di Blanco e Mahmood

canta di e Matilde balla Mariposa di Fiorella Mannoia

balla di GARD canta La Canzone Del Sole di Lucio Battisti

canta di Pierpaolo balla Volevo Essere Un Duro di Lucio Corsi

balla di Plasma canta Che Gusto C’è di Fabri Fibra e Tredici Pietro

canta di e Alessio balla No Vabbè feat Lazza di Rose Villain

balla feat di Michelle canta Due Altalene di Mr.Rain

canta di Flavia canta Il Diario Degli Errori di Michele Bravi

canta di Frasa canta Felicità Puttana dei The Giornalisti

GARA CANTO GIUDICATA DA GIGI D’ALESSIO

Flavia Valentina Penelope e Plasma Riccardo e Gard Michelle e Frasa Opi (va in sfida)

Opi non è l’unico ad andare in sfida. I ballerini e i cantanti – secondo il meccanismo delle “caselle gialle” – sono infatti chiamati a scegliere chi mandare in sfida tra il penultimo e il terzultimo in classifica, ovvero tra Frasa e Michelle, e la scelta ricade proprio su quest’ultima.

GARA BALLO GIUDICATA DA ORIELLA DORELLA

Tommaso Emiliano Matilde Maria Rosaria Pierpaolo Alessio Alex (va in sfida)

Alex non è l’unico ad andare in sfida. I ballerini e i cantanti – secondo il meccanismo delle “caselle gialle” – sono infatti chiamati a scegliere chi mandare in sfida tra il penultimo e il terzultimo in classifica, ovvero tra Pierpaolo e Alessio.

Nessuno dei due raggiunge però la maggioranza e così a decidere sono i coach di ballo, che mandano in sfida Alessio.

