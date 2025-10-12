12 Ottobre 2025
di
Lorenza Ferraro
Amici
Condividi su:
12 Ottobre 2025

Amici 25, le pagelle della terza puntata: Michelle e Frasa precipitano nel vuoto

Nella puntata con ospiti Fabrizio Moro e Achille Lauro, sono quattro gli allievi a rischio eliminazione

Amici di Lorenza Ferraro
Amici 25 pagelle terza puntata
Condividi su:

Amici 25: le pagelle della terza puntata del Pomeridiano, in onda domenica 12 ottobre 2025.

Nella puntata con ospiti musicale Fabrizio Moro e Achille Lauro, che hanno presentato i rispettivi nuovi singoli Non Ho Paura Di Niente e Senza Una Stupida Storia, Tommaso ha eseguito il compito assegnatogli da Emanuel Lo, mentre Anna ha riconquistato il proprio banco sfidando Claudia. A giudicarle Maura Paparo.

amici 25: Le gare di canto e ballo

Durante la terza puntata del Pomeridiano si sono tenute due gare, una di canto ed una di ballo, che hanno generato due classifiche. A coloro che si sono posizionati ultimi è stata poi consegnata la felpa rossa della sfida.

A giudicare la gara di canto è stato Gigi D’Alessio, mentre per la gara di ballo Maria ha chiamato Oriella Dorella.

LE ESIBIZIONI

Qui a seguire le esibizioni di cantanti e ballerini. Nella pagina successiva le nostre pagelle. Cliccando sui nomi dei cantanti potrete leggere la loro storia prima dell’ingresso nel programma.

  • Emiliano balla Oh! Darling dei Beatles
  • Penelope canta The Hardest Part di Olivia Dean
  • Maria Rosaria balla Proud Mary di Tina Turner
  • Opi canta Amandoti dei CCCP
  • Tommaso balla Sto Bene Al Mare di Marco Mengoni, Rkomi e Sayf
  • Riccardo canta Amare della Rappresentante di Lista
  • Alex balla Volare (Nel Blu Dipinto Di Blu) dei Gipsy Kings
  • Valentina canta Brividi di Blanco Mahmood
  • Matilde balla Mariposa di Fiorella Mannoia
  • GARD canta La Canzone Del Sole di Lucio Battisti
  • Pierpaolo balla Volevo Essere Un Duro di Lucio Corsi
  • Plasma canta Che Gusto C’è di Fabri Fibra Tredici Pietro
  • Alessio balla No Vabbè feat Lazza di Rose Villain 
  • Michelle canta Due Altalene di Mr.Rain
  • Flavia canta Il Diario Degli Errori di Michele Bravi
  • Frasa canta Felicità Puttana dei The Giornalisti

Fabrizio Moro ad Amici 25

GARA CANTO GIUDICATA DA GIGI D’ALESSIO

  1. Flavia
  2. Valentina
  3. Penelope e Plasma
  4. Riccardo e Gard
  5. Michelle e Frasa
  6. Opi (va in sfida)

Opi non è l’unico ad andare in sfida. I ballerini e i cantanti – secondo il meccanismo delle “caselle gialle” – sono infatti chiamati a scegliere chi mandare in sfida tra il penultimo e il terzultimo in classifica, ovvero tra Frasa e Michelle, e la scelta ricade proprio su quest’ultima.

GARA BALLO GIUDICATA DA ORIELLA DORELLA

  1. Tommaso
  2. Emiliano
  3. Matilde
  4. Maria Rosaria
  5. Pierpaolo
  6. Alessio
  7. Alex (va in sfida)

Alex non è l’unico ad andare in sfida. I ballerini e i cantanti – secondo il meccanismo delle “caselle gialle” – sono infatti chiamati a scegliere chi mandare in sfida tra il penultimo e il terzultimo in classifica, ovvero tra Pierpaolo e Alessio.

Nessuno dei due raggiunge però la maggioranza e così a decidere sono i coach di ballo, che mandano in sfida Alessio.

Achille Lauro ad Amici 25

Clicca in basso su “continua” per leggere le pagelle della terza puntata di Amici 25.

Continua

All Music Italia

Articoli più letti

Pagelle singoli new music friday 10 ottobre 2025 1

Pagelle nuovi singoli 10 ottobre 2025: Caparezza spaziale, Ele A superflua, Piero Pelù contro la guerra, ORLANDO il futuro
Il cantante Pier C, nome d’arte di Piercesare Fagioli, concorrente di X Factor 2025 2

X Factor 2025: la storia di Pier C, il cantante che ha commosso i giudici con Chandelier
Annalisa Esibizionista testo e significato 3

Annalisa, testo e significato di "Esibizionista", quarto brano contenuto nell'album "Ma io sono fuoco"
Annalisa Amica Testo significato.jpg 4

Annalisa, testo e significato di "Amica", decimo brano contenuto nell'album "Ma io sono fuoco"
X Factor 2025 Bootcamp: pagelle, i migliori e i peggiori, X Pass e Pier C il migliore della serata 5

X Factor 2025, Bootcamp: per fortuna arriva PierC, Black Cats mandano a fan**lo il talent
Annalisa Io sono testo significato 6

Annalisa, testo e significato di "Io sono", nono brano contenuto nell'album "Ma io sono fuoco"
Annalisa ritratto promozionale per l’album Ma io sono fuoco 7

"Ma io sono fuoco": il racconto del nuovo disco di Annalisa canzone per canzone
Annalisa Emanuela testo significato 8

Annalisa, testo e significato di "Emanuela", settimo brano contenuto nell'album "Ma io sono fuoco"
Annalisa Delusa testo e significato 9

Annalisa, testo e significato di "Delusa", terzo brano contenuto nell'album "Ma io sono fuoco"
Annalisa Dipende testo e significato 10

Annalisa, testo e significato di "Dipende", primo brano contenuto nell'album "Ma io sono fuoco"

Cerca su A.M.I.