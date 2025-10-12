Amici 25, le pagelle della terza puntata: Michelle e Frasa precipitano nel vuoto

Amici 25: le pagelle della terza puntata del Pomeridiano, in onda domenica 12 ottobre 2025.
Nella puntata con ospiti musicale Fabrizio Moro e Achille Lauro, che hanno presentato i rispettivi nuovi singoli Non Ho Paura Di Niente e Senza Una Stupida Storia, Tommaso ha eseguito il compito assegnatogli da Emanuel Lo, mentre Anna ha riconquistato il proprio banco sfidando Claudia. A giudicarle Maura Paparo.
amici 25: Le gare di canto e ballo
Durante la terza puntata del Pomeridiano si sono tenute due gare, una di canto ed una di ballo, che hanno generato due classifiche. A coloro che si sono posizionati ultimi è stata poi consegnata la felpa rossa della sfida.
A giudicare la gara di canto è stato Gigi D’Alessio, mentre per la gara di ballo Maria ha chiamato Oriella Dorella.
LE ESIBIZIONI
Qui a seguire le esibizioni di cantanti e ballerini. Nella pagina successiva le nostre pagelle. Cliccando sui nomi dei cantanti potrete leggere la loro storia prima dell’ingresso nel programma.
- Emiliano balla Oh! Darling dei Beatles
- Penelope canta The Hardest Part di Olivia Dean
- Maria Rosaria balla Proud Mary di Tina Turner
- Opi canta Amandoti dei CCCP
- Tommaso balla Sto Bene Al Mare di Marco Mengoni, Rkomi e Sayf
- Riccardo canta Amare della Rappresentante di Lista
- Alex balla Volare (Nel Blu Dipinto Di Blu) dei Gipsy Kings
- Valentina canta Brividi di Blanco e Mahmood
- Matilde balla Mariposa di Fiorella Mannoia
- GARD canta La Canzone Del Sole di Lucio Battisti
- Pierpaolo balla Volevo Essere Un Duro di Lucio Corsi
- Plasma canta Che Gusto C’è di Fabri Fibra e Tredici Pietro
- Alessio balla No Vabbè feat Lazza di Rose Villain
- Michelle canta Due Altalene di Mr.Rain
- Flavia canta Il Diario Degli Errori di Michele Bravi
- Frasa canta Felicità Puttana dei The Giornalisti
GARA CANTO GIUDICATA DA GIGI D’ALESSIO
- Flavia
- Valentina
- Penelope e Plasma
- Riccardo e Gard
- Michelle e Frasa
- Opi (va in sfida)
Opi non è l’unico ad andare in sfida. I ballerini e i cantanti – secondo il meccanismo delle “caselle gialle” – sono infatti chiamati a scegliere chi mandare in sfida tra il penultimo e il terzultimo in classifica, ovvero tra Frasa e Michelle, e la scelta ricade proprio su quest’ultima.
GARA BALLO GIUDICATA DA ORIELLA DORELLA
- Tommaso
- Emiliano
- Matilde
- Maria Rosaria
- Pierpaolo
- Alessio
- Alex (va in sfida)
Alex non è l’unico ad andare in sfida. I ballerini e i cantanti – secondo il meccanismo delle “caselle gialle” – sono infatti chiamati a scegliere chi mandare in sfida tra il penultimo e il terzultimo in classifica, ovvero tra Pierpaolo e Alessio.
Nessuno dei due raggiunge però la maggioranza e così a decidere sono i coach di ballo, che mandano in sfida Alessio.
