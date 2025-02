Amici 2025, le pagelle e il resoconto della puntata del 2 febbraio 2025

Amici 2025: le pagelle e il resoconto della diciassettesima puntata del Pomeridiano, in onda domenica 2 febbraio 2025

Nella puntata con ospite musicale Tancredi, che ha cantato Standing Ovation e presentato il nuovo singolo BELLADAMORIRE, Giusy Ferreri e Luca Argentero sono stati chiamati a giudicare la gara di Canto, mentre Samanta Togni ha espresso il proprio parere sui ballerini.

Nicolò rompe il ghiaccio con la sua sfida contro Filippo, giudicata da Charlie Rapino. L’allievo canta Chandelier di Sia. Dopo le esibizioni, il giudice decide che Nicolò può continuare il suo percorso nella Scuola.

Si torna sulla questione delle classifiche personali degli allievi su chi merita di andare al Serale. Sotto richiesta di Anna Pettinelli, viene mandato un video riguardante Nicolò sui commenti dei suoi compagni che giustificano le posizioni basse che gli hanno assegnato.

Anna Pettinelli apre una discussione sia con i cantanti sia con i professori e invita Nicolò a cantare Jealous al piano davanti a tutti. Contro ogni previsione, la sua professoressa consegna la maglia d’oro del Serale a Nicolò, diventando il primo allievo ad accedervi.

È il turno di Giorgia per la sfida contro Asia. A giudicarle è Francesca Bernabini. Giorgia balla sulle note di 16 Shots di Stefflon Don e Gioielli di famiglia di Angelina Mango. Dopo le esibizioni – due per ballerina – la giudice decide che Asia merita di entrare nella Scuola di Amici 24, andando a sostituire così Giorgia ed entrando nella squadra di Emanuel Lo.

Al termine delle gare, entra Francesco, un ballerino scelto da Emanuel Lo. Si esibisce sulle note di Ritornerai di Bruno Lauzi. Dopo l’esibizione, il professore gli consegna la maglia e Francesco entra ufficialmente nella Scuola, dopo aver ricevuto anche i complimenti dalla maestra Celentano.

COMPITI

Luk3 svolge il compito assegnatogli da Anna Pettinelli, cantando il brano Love On The Brain di Rihanna. Nonostante una discussione iniziale, il sei ricevuto per la vocalità e il tre per le barre, il compito viene considerato superato da Anna Pettinelli.

Antonio si esibisce su una coreografia – ideata insieme ad Elena D’Amario – sulle note di L’amore è una semplice di Tiziano Ferro raccontando la sua storia e dedicandola al sé bambino, come voluto dalla sua professoressa Deborah Lettieri.

Mollenbeck canta Great Balls Of Fire come compito assegnatogli da Anna Pettinelli perché su di lui ha diversi punti interrogativi. Al termine dell’esibizione, la professoressa gli fa i complimenti per l’esibizione, ritenendo il compito superato.

Antonia canta Physical di Dua Lipa brano assegnatole come compito da Lorella Cuccarini per lavorare anche con un professionista di ballo. La professoressa le dice di averla vista muoversi in modo poco naturale, ma la difende facendole i complimenti e dicendole che è normale per essere la prima volta.

amici 24: Le gare di canto e ballo

Durante la diciassettesima puntata del Pomeridiano si sono tenute due gare principali, una di Canto e una di Ballo, che hanno generato due classifiche. A coloro che si sono posizionati ultimi è stata consegnata la felpa rossa della sfida. Come anticipato sopra, a giudicare la gara di Canto sono stati Giusy Ferreri e Luca Argentero, mentre per la gara di Ballo Maria de Filippi ha chiamato Samanta Togni.

LE ESIBIZIONI

Qui a seguire le esibizioni dei cantanti e dei ballerini di Amici 2025. Nella pagina successiva troverete le nostre pagelle. Cliccando sui nomi dei cantanti potrete leggere la loro storia prima dell’ingresso nel programma.

Alessia balla su Taki Taki (Remix) di Dj K-More

balla su di Jacopo Sol canta Occhi Tristi di Il Tre

canta di Daniele balla su Give Me Love di Ed Sheeran

balla su di Antonia canta Stronger Than Me di Amy Winehouse

canta di Antonio balla su Pray di Sam Smith

balla su di TrigNO canta Qualcosa di grande dei Lunapop

canta dei Chiamamifaro canta Notte prima degli esami di Antonello Venditti

canta di Chiara balla su Cheek To Cheek di Frank Sinatra

balla su di Senza Cri canta Sirene di Emma Nolde

canta di Vybes canta Domani degli Articolo 31

canta degli Francesca balla su Say It Right di Nelly Furtado

balla su di Luk3 canta Amore bello di Claudio Baglioni

canta di Mollenbeck canta Lulu di Nayt

canta di Dandy balla su Mammamia di Guè & Rose Villain

balla su di Deddè canta Eastside di Benny Blanco, Halsey e Khalid

GARA CANTO GIUDICATA DA GIUSY FERRERI E LUCA ARGENTERO

Antonia Deddè Senza Cri Jacopo Sol Chiamamifaro Mollenbeck Vybes Luk3 TrigNO (va in sfida)

GARA BALLO GIUDICATA DA SAMANTA TOGNI

Daniele Chiara Francesca Dandy Alessia Antonio (va in sfida)

