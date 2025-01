Tancredi ironico e urban in “BELLADAMORIRE”, nuovo singolo con Lil Busso

Dopo l’esperienza a Sanremo Giovani torna Tancredi con un nuovo singolo, BELLADAMORIRE, feat. Lil Busso.

Con questo brano, fuori dal 17 gennaio per Pulp Music/Warner Music Italy, Tancredi esplora la sua anima più urban, tornando alle radici musicali che lo hanno visto muovere i primi passi nel mondo del rap. Prodotto insieme a Giordano Colombo, BELLADAMORIRE mostra il lato più ironico e leggero del cantautore, sempre pronto a mettersi in gioco e a sperimentare nuovi suoni.

Per questa nuova traccia, Tancredi ha scelto di collaborare con Lil Busso, una delle nuove promesse del panorama rap italiano.

Tancredi: un anno di successi prima di belladamorire

Il 2024 è stato un anno intenso per Tancredi, segnato dalla pubblicazione dei singoli CAMILLA e PEGGIO DI COSÌ. A dicembre, ha partecipato a Sanremo Giovani con il brano STANDING OVATION, che ha messo in evidenza il suo talento e la sua capacità di spaziare tra generi musicali diversi.

Ecco come Tancredi racconta il nuovo brano:

“BELLADAMORIRE è un pezzo leggero con tono satirico, quasi flirty, nato dalla fusione di due idee che avevo in testa: una legata alla frase ‘bella da morire’ ripetuta più volte, e l’altra ispirata a ‘ah ah signorina’. Su un sound più hip hop, simile a quello di ‘STANDING OVATION’, il pezzo ha preso forma in una giornata di fuoco. Lil Busso è arrivato in studio e ha aggiunto la sua strofa, rendendo il brano ancora più speciale.” – racconta Tancredi.

Con “BELLADAMORIRE”, Tancredi inaugura il 2025 con un’energia rinnovata, pronto a sorprendere ancora una volta.