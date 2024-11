Sanremo Giovani 2024, Tancredi: “La musica si sta appiattendo. Servirebbe un po’ più di coraggio”

In gara a Sanremo Giovani 2024 con il brano Standing Ovation, che in poco più di una settimana dalla sua pubblicazione ha già superato gli 80 mila stream su Spotify, martedì 12 novembre – durante il primo appuntamento televisivo del programma – Tancredi ha staccato uno dei dodici pass per la semifinale, che si terrà martedì 10 settembre.

TANCREDI, “STANDING OVATION”

Prodotto da Giordano Colombo e dallo stesso Tancredi, Standing Ovation è un brano ironico e sarcastico che gioca con gli estremi, miscelando diversi mondi sonori, e replica – attraverso la sua melodia – lo stato di confusione di un mondo che sembra andare sempre peggio.

“In questo brano mi soffermo sull’idea che il mondo stia andando a rotoli e che la vita sia una giostra, che più gira e più scende verso il basso”, spiega Tancredi.

Poi, aggiunge: “In Standing Ovation parlo della figura degli artisti e della trappola di quando ci si atteggia da rockstar, senza poi essere ascoltati da nessuno, di quando non è la musica a parlare, ma i personaggi. Per gran parte della canzone racconto quello che penso attraverso immagini provocatorie e volutamente “forzate”, ma è come se a farlo fosse, appunto, un altro personaggio“.

sanremo giovani 2024: VIDEOINTERVISTA A tancredi