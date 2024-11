Sanremo Giovani 2024: le preferenze della redazione di All Music Italia… Settembre una spanna su tutti

Sanremo Giovani 2024: le scelte della redazione di All Music Italia. Inizia questa sera, nella seconda serata di Rai 2, Sanremo Giovani 2024, il talent condotto da Alessandro Cattelan che porterà 6 artisti a Sarà Sanremo, la finalissima di Sanremo Giovani condotta insieme a Carlo Conti, dove saranno scelte le nuove proposte per il Festival di Sanremo 2025.

Cinque puntate in cui sei artisti per episodio si sfideranno in “sanguinosi” scontri diretti. Solo 3 di loro accederanno alla semifinale. La divisione, come spiegato da Carlo Conti in conferenza stampa (vedi qui), avverrà per sorteggio e tra “teste di serie”. Per “teste di serie” il direttore artistico si riferisce agli artisti provenienti da talent show o già conosciuti dal pubblico.

La selezione sarà affidata alla Commissione, composta da Carlo Conti e Claudio Fasulo (che non appariranno in video) e dagli speaker Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia.

Dopo aver letto le pagelle ai brani di Alvise Salerno (le trovate qui), abbiamo chiesto a gran parte della redazione di All Music Italia di selezionare i brani più meritevoli tra i 24 in gara, secondo loro degni di passare il turno e arrivare sul palco del Festival di Sanremo 2025. Cliccate in basso su continua per scoprirli.