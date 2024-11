Sanremo Giovani 2024: svelato il meccanismo degli scontri e come verranno abbinati gli artisti

Quest’oggi, lunedì 11 novembre, a Roma si è tenuta la conferenza stampa di Sanremo Giovani 2024, in partenza domani – martedì 12 novembre – in seconda serata su Rai 2. In programma cinque avvincenti appuntamenti settimanali, che decreteranno i 6 finalisti che approderanno a Sarà Sanremo, la finalissima prevista il 18 dicembre in prima serata su Rai 1.

Con la conduzione di Alessandro Cattelan, che cercherà di essere una spalla per tutti i concorrenti, ogni puntata durerà circa 60 minuti e vedrà 6 concorrenti sfidarsi a coppie. Avremo dunque tre eliminazioni e “questo sarà sicuramente un motivo di grande interesse e adrenalina per il pubblico da casa, che di certo non si annoierà“.

La scelta degli abbinamenti, spiega Carlo Conti, “sarà un po’ casuale e un po’ con una sorta di tabellone tennistico che tiene conto della presenza di alcune teste di serie, che sono coloro che hanno ottenuto il maggior punteggio“. A votare sarà invece la Commissione Musicale composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia, alla quale si aggiungeranno anche il Direttore Artistico e Claudio Fasulo, che voteranno però dietro le quinte: “saremo in sette e, di conseguenza, non ci saranno mai pareggi“.

Sanremo Giovani 2024 diventa, dunque, a tutti gli effetti un talent, ma non è una novità o, per lo meno, non lo è per Conti che già durante i suoi precedenti Festival aveva pensato a questa ipotesi (“era una mia fissazione“). La speranza è però che il prossimo anno questo talent possa approdare direttamente in prima serata.

ALESSANDRO CATTELAN AL TIMONE DI SANREMO GIOVANI 2024

Dopo aver sentito pronunciare tante volte il proprio nome come futuro conduttore del Festival di Sanremo, in conferenza stampa Alessandro Cattelan ha espresso il suo punto di vista, a tratti abbastanza critico, con l’obiettivo di “uscire un po’ da questo equivoco per cui ogni cosa che poi faccio viene sempre un po’ svilita, perché si è sempre in attesa di Sanremo“.

Di fatto, “Può anche essere che io Sanremo non lo farò mai. Anzi, probabilmente io Sanremo non lo farò mai. Però si può fare un bel lavoro ed esserne contenti anche senza necessariamente fare Sanremo. Sarei in grado di farlo? Probabilmente sì. Sarei la persona adatta? Non lo so, magari no, perché per fare Sanremo serve una persona che sia molto brava e larga.

Carlo è una persona molto brava e molto larga. Io credo di saper fare il mio lavoro, ma sono un po’ di nicchia. Questo non vuol dire essere uno sfigato. La nicchia, a volte, è anche un po’ una scelta, un modi di comunicare, di essere sinceri verso se stessi prima di tutto“.

Ed ecco che, proprio in risposta a queste parole, Canto Conti ha voluto ricordare – seppur senza nominarlo – Fabrizio Frizzi, che non ha mai condotto la kermesse pur avendo alle spalle una carriera straordinaria, per poi invitare ufficialmente Cattelan alla serata finale del Festival di Sanremo 2025 in qualità di co-conduttore.

GLI ARTISTI IN GARA DURANTE LA PRIMA PUNTATA