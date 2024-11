Le pagelle ai 24 brani di Sanremo Giovani 2024: C’è un po’ di tutto, livello più alto del passato

Sanremo Giovani 2024 le pagelle a cura di Alvise Salerno.

Il Festival, per quel che riguarda la gara che porterà alla categoria Nuove Proposte, entra nel vivo con i 24 brani in gara che si sfideranno nel nuovo format condotto da Alessandro Cattelan in partenza il 12 novembre nella seconda serata di Rai 2.

Pubblicate nella sezione dedicata del contest, all’interno della piattaforma Raiplay (vedi qui), le canzoni non lasciano quella sensazione e quel retrogusto amaro al primo ascolto, anzi la percezione è che il livello si sia notevolmente alzato rispetto agli anni passati.

C’è il pop, il funky, le ballad romantiche, quelle struggenti, il rock, c’è un’aura generale da non sottovalutare e la sensazione che alcuni di questi nomi possano, al di là di Sanremo, fare bene nel mondo della musica in futuro e diventare dei veri big.

Non daremo voti, come già facciamo per le pagelle del venerdì. Sotto i titoli e i nomi degli artisti troverete una di queste quattro categorie: bocciato, neutro, promosso, Golden.

Nella prima includiamo le canzoni totalmente o quasi fuori fuoco per Sanremo Giovani. In Neutro ci sono quelle che non sono inadeguate ma che non aggiungono nulla alla gara. In Promosso quelle che vanno bene e possono far bene in gara. In Golden quelle che pensiamo possano andare avanti nella gara e anche fuori dalla competizione.

Seguendo l’ordine alfabetico, ecco la recensione brano per brano, tutti e 24 riascoltati più volte per evitare il classico condizionamento da primo ascolto. Cliccate in basso su continua per le pagelle ai brani in gara a Sanremo Giovani 2024.