Deddè è un nuovo allievo di Amici 24 e presenta l’inedito “Periferia”

Durante una puntata del Quotidiano di Amici 24, andata in onda lunedì 16 dicembre, Deddè ha fatto il suo ingresso nella Scuola nella squadra di Anna Pettinelli.

Qualche informazione su di lui: il suo vero nome è Gabriele Giuseppe Mazza, ha 19 anni ed è un giovane cantante di Torre Del Greco in provincia di Napoli, classe 2005.

La sua entrata, però, è stata segnata da alcune discussioni tra professori: infatti, per far sì che Deddè avesse la possibilità di entrare nella Scuola, doveva ottenere la maggioranza di voti a favore da tutti i professori. Dopo alcuni dibattiti tra Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e la Pettinelli stessa, Deddè ottiene finalmente la maglia dopo aver cantato il suo inedito Periferia.

Ma come è stato scelto? Durante le settimane precedenti, Anna Pettinelli aveva svolto dei casting con numerosi aspiranti allievi, soprattutto per trovare uno sfidante per Luk3. Al termine, la professoressa nota proprio Deddè e decide di dargli un banco ed entrando nella sua squadra insieme a Nicolò e TrigNO.

Inoltre, durante la gara inediti giudicata dalle radio – andata in onda venerdì 20 dicembre – Deddè presenta Periferia. Radio 105 gli comunica che ci sono buone probabilità di poter sentire il brano in rotazione, mentre RDS gli rivela che è programmabile per RDS Next.

AMICI 24 – DEDDÈ, “PERIFERIA”: SIGNIFICATO DEL BRANO

Con questo brano, Deddè vuole innanzitutto raccontare la sua città, Napoli, e di tutte le emozioni che gli trasmette. In più, vuole anche far riflettere sulla realtà delle periferie, dove la vita di ogni persona è quotidianamente segnata dalle sfide sociali.

Periferia invita a riflettere sul valore delle esperienze vissute in queste realtà, sulla forza, determinazione e speranza che bisogna avere per affrontare i pregiudizi e tentare di affermarsi e uscire dalle difficoltà.

AMICI 24 – deddÈ, “PERIFERIA”: TESTO DEL BRANO

AMICI 24, DEDDÈ: I NUMERI

