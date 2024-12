Jacopo Sol: da Sanremo Giovani 2023 ad Amici 24 con l’inedito “Complici”

Amici 24 – Jacopo Sol, Complici: significato del testo dell’inedito

Durante la dodicesima puntata del Pomeridiano di Amici 24 Jacopo Sol ha fatto ufficialmente il suo ingresso nella scuola, dopo aver trascorso un’intera settimana in casetta insieme a tutti gli altri allievi, in attesa del verdetto di Rudy Zerbi, chiamato a scegliere se sostituire o meno Ilan che, alla fine, è entrato a far parte della squadra di Anna Pettinelli.

Ma, al di là del suo ingresso nella scuola di Maria De Filippi, Jacopo Sol è già noto ai più per la partecipazione – lo scorso anno – a Sanremo Giovani con Cose Che Non Sai, brano che gli ha permesso di accedere alla finale della kermesse, ma con il quale non è però riuscito a staccare uno dei pass disponibili per il Festival di Sanremo 2024.

AMICI 24 – JACOPO SOL, “COMPLICI”: SIGNIFICATO DEL BRANO

In questo brano Jacopo Sol racconta una storia d’amore finita, di cui rimangono ancora alcune tracce. Di fatto, il protagonista del brano – consapevole del fatto che la sua relazione è stata caratterizzata da un continuo tira e molla – si chiede se questo amore finirà mai, perché – nonostante tutto – la donna “amata” è l’unica capace di capirlo fino in fondo.

AMICI 24 – JACOPO SOL, “COMPLICI”: TESTO DEL BRANO

Tu chiama

Da quando ero solo

Nel letto di un pronto soccorso

Tra noi era già finita

Ma eri l’unica che mi capiva

Quando mi ricercherai

Non so se ti rifiuterei mai

Ci siamo presi e poi persi

Poi presi e poi persi, ancora

E ancora, e ancora

Non so se finirà mai

Fingiamo di allontanarci

Mi gridi che mi odi

E un attimo dopo sei tu che mi spogli

Per quanto possiamo nasconderlo?

C’è qualcosa che ci lega e lo so

Che anche se gridi che mi odi

Io e tu saremo sempre dei complici

Vorrei non finisse mai (non finisse mai)

Aspettiamo di allontanarci

Che in fondo senza orgoglio

Siamo la stessa cosa

Sei quella che mi ha portato giù

Ma che poi mi ha anche salvato

Sei quella che non ti voglio più

Ma che poi è sempre tornata

E anche se gridi che mi odi

Io e te saremo sempre dei complici

Una storia senza fine

JACOPO SOL, DA SANREMO 2023 AD AMICI 24 CON “COMPLICI”

Nome d’arte di Jacopo Porporino, ventiduenne originario di San Severo (FG), Jacopo Sol conta ad oggi 3.483 ascoltatori unici mensili su Spotify, dove il brano più apprezzato è, senza alcun dubbio, SLAY con oltre 120 mila stream. Seguono SLOWMO con quasi 86 mila 500 stream e Cose Che Non Sai, che ha quasi raggiunto i 79 mila stream.