Amici 24, le pagelle della dodicesima puntata: Antonia vince di nuovo, mentre le squadre di Canto subiscono nuovi cambiamenti

Amici 24: le pagelle della dodicesima puntata del Pomeridiano, in onda domenica 15 dicembre 2024.

Nella puntata con ospiti musicali i Sting e Giordana Angi, che hanno cantato insieme il nuovo singolo Il Nostro Amore. I Ricchi e Poveri, insieme ad Alex Britti, sono stati chiamati a giudicare la gara di canto, mentre Raimondo Todaro ha espresso il proprio parere sui ballerini nella gara di ballo.

LE SFIDE

Come è già successo durante la settimana, Rudy Zerbi fa esibire sui rispettivi inediti sia Jacopo Sol e Ilan per decidere se sostituire il suo allievo. Dopo aver ascoltato Jacopo con il suo inedito Complici, Zerbi non fa esibire Ilan e conferma la sostituzione.

Maria De Filippi chiede alle altre due professoresse se vogliono prendere Ilan in squadra: dopo il no di Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli decide di prenderlo. Ufficialmente quindi Ilan rimane nella Scuola di Amici 24 con la Pettinelli.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Durante la puntata, Alessandra Celentano va nella casetta con una telecamera. La cucina viene trovata subito in disordine. Partendo dalle camere, la camera blu viene trovata in maniera indecente, quelle arancione e gialla disordinate ma non come la prima, quelle verde e rossa sono incasinate, anche quella azzurra è in pessimo stato.

Tornata in casetta, Alessandra Celentano mette in sfida i suoi allievi Chiara, Alessia e Daniele. Rudy Zerbi la segue, mandando in sfida Antonia e Vybes ma non Jacopo Sol perché è appena arrivato. Anche gli allievi di Anna Pettinelli vanno in sfida, Nicolò e Ilan, mentre TrigNO ci ritornerà se vincerà quella che sta per affrontare. Lorella Cuccarini invece non mette in sfida i suoi allievi, ma penserà ad altri provvedimenti.

Poco dopo, la produzione comunica a Maria De Filippi che tre allievi, Alessia, Senza Cri e Dandy, sono i ragazzi che puliscono sempre e più di tutti. Anche a Chiara, Daniele, Chiamamifaro e Alessio poi vengono tolte la maglia della sfida.

TrigNO affronta la sfida con un allievo scelto da Anna Pettinelli, Matteo, a causa del suo comportamento durante la visione dei casting. La sfida viene giudicata sulle cover: TrigNO canta Ti regalerò una rosa di Simone Cristicchi e Matteo canta Jealous di Labirinth. La giudice decide che TrigNO vince la sfida e rimane nella Scuola.

amici 24: Le gare di canto e ballo

Durante la dodicesima puntata del Pomeridiano di Amici 24 si sono tenute due gare, una di Canto e una di Ballo, che hanno generato due classifiche. A coloro che si sono posizionati ultimi è stata poi consegnata la felpa rossa della sfida. Come anticipato sopra, a giudicare la gara di canto sono stati I Ricchi e Poveri insieme ad Alex Britti, mentre per la gara di ballo Maria de Filippi ha chiamato Raimondo Todaro.

LE ESIBIZIONI

Qui a seguire le esibizioni dei cantanti e dei ballerini. Nella pagina successiva le nostre pagelle. Cliccando sui nomi dei cantanti potrete leggere la loro storia prima dell’ingresso nel programma.

Alessio balla Yeah! di Usher feat. Lil Jon & Ludacris

balla di feat. Antonia canta I Say A Little Prayer di Dionne Warwick

canta di Alessia balla Mi Gente di J Balvin & Willy William e un passo a due con Umberto

balla di e un passo a due con Umberto Vybes canta Non M’Annoio di Jovanotti

canta di Francesca balla Stand By Me di Florence + The Machine

balla di Chiamamifaro canta Fai Rumore di Diodato

canta di Senza Cri canta Amare de La Rappresentante di Lista

canta de Chiara balla ilomilo di MBNN & Rowald Steyn

balla di Mollenbeck canta Si, Ah di Frah Quintale

canta di Ilan canta Breakeven di The Script

canta di Daniele balla un passo a due con Michele su Lacrime di Settembre

balla un passo a due con Michele su di Jacopo Sol canta Se Piovesse Il Tuo Nome di Elisa

canta di Luk3 canta Pensare Male di Elodie e The Kolors

canta di e Nicolò canta Die For You di The Weeknd

GARA CANTO GIUDICATA DA I RICCHI E POVERI CON ALEX BRITTI

Antonia Senza Cri Jacopo Sol Vybes Nicolò e Luk3 Mollenbeck Ilan Chiamamifaro (va in sfida)

GARA BALLO GIUDICATA DA RAIMONDO TODARO

Chiara Daniele Alessia e Francesca Alessio (va in sfida)

