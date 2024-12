Collaborazione speciale per Giordana Angi e Sting: “Il nostro amore” unisce due voci per celebrare la forza dell’amore

Giordana Angi Il Nostro amore featuring Sting, testo e significato del brano.

La cantautrice Giordana Angi, reduce dalla firma di un nuovo contratto discografico con Warner Music Italy, prosegue la sua collaborazione con l’icona internazionale Sting con il lancio del singolo Il nostro amore, in rotazione radiofonica dal 6 dicembre.

Questa nuova uscita coincide con l’arrivo in Italia di Sting, che domenica 8 dicembre sarà ospite a Che tempo che fa sul Nove. Anche Giordana parteciperà al programma condotto da Fabio Fazio.

Il nostro amore è incluso nel primo disco internazionale della Angi, She’s so Great, un progetto composto da dieci tracce in lingua inglese, con l’unica eccezione di questo brano registrato in italiano insieme a Sting.

L’album, scritto interamente da Giordana Angi, è stato prodotto da Martin Kierszenbaum per la storica label CherryTree Music Company. Kierszenbaum, cantautore, produttore e musicista, ha collaborato con artisti come Sting, Madonna, Lady Gaga, t.A.T.u., Shaggy e Halsey. Nel 2005 ha fondato l’etichetta discografica, società di management e casa editrice CherryTree Music Company.

GIORDANA ANGI IL NOSTRO AMORE SIGNIFICATO

Con Il nostro amore, Giordana Angi torna alle sue radici, richiamando lo stile degli esordi che la vide debuttare a Sanremo Giovani a soli 17 anni con il singolo Incognita poesia, pubblicato proprio con Warner.

La canzone è una ballad emozionante, adattamento italiano di For Her Love di Sting, caratterizzata da una melodia creata da pianoforte e tablas. La voce di Sting armonizza continuamente con quella della Angi, dando vita a un brano che celebra la certezza dell’amore, un’emozione che colora la vita e illumina i momenti più bui.

La musica e il testo sono firmati da Giordana Angi, Sting e Martin Kierszenbaum, con la produzione di Antonio Iammarino.

GIORDANA ANGI IL NOSTRO AMORE TESTO

io sì, vorrei che tu

Vorrei se tu

Mi prometti che resti

Tu non mi credi mai

Qui si, è il mio corpo che trema

E io mi perdo già

Se penso alle mani che hai tu

Vivo vertigini

(Amore)

Tu sei presente a una certezza che io ho

Sei tu, colore, amore, amante

(Amore)

Seguo miraggi, sogni sempre vividi

Sei tu a dipingermi così

Rivivo i giorni scordati

Ma amati sì

Sempre la vita risale

Volendo restare con te

(Amore)

Tu sei presente a una certezza che io ho

Sei tu, colore, amore, amante

(Amore)

Seguo miraggi, sogni sempre vividi

Sei tu a dipingermi così

Mh

la mia sete di vita

Mi riporta da te

Dentro i vuoti, scorri tu

Mi ripari dal buio

Nel bisogno di un nome

Mi riporti da me

Nello spazio dei sogni

Mi rivedo, tu sei

Quello che ho

Io sì, vorrei che tu

Io vorrei se tu

Amore