Amici 24: chi è Mollenbeck, il nuovo allievo della squadra di Lorella Cuccarini entrato al posto di Diego

Amici 24, Mollenbeck: scopriamo insieme la sua storia.

Mollenbeck è un nuovo allievo della Scuola di Amici 24, precisamente della squadra di Lorella Cuccarini. Non si hanno molte informazioni sulla sua vita, ma sappiamo che il suo nome è Samuele e il cognome è proprio il suo nome d’arte, ovvero Mollenbeck.

Ma come inizia il suo percorso ad Amici 24? Nella puntata di domenica 1° dicembre del Pomeridiano, Mollenbeck viene chiamato per la sfida contro Luk3 in cui canta il suo inedito Male. La sfida viene giudicata da Federica Abbate che, però, decide che Luk3 deve rimanere nella Scuola.

Nel Pomeridiano di domenica 8 dicembre Mollenbeck viene richiamato per sfidare Diego. Entrambi cantano il proprio inedito e una cover: per il neo allievo si tratta rispettivamente di Male e Quanto forte ti pensavo di Madame.

A giudicarli questa volta è stato Carlo Di Francesco che decreta l’entrata del giovane allievo nella Scuola di Amici 24 proprio al posto di Diego. A questo punto, l’allievo entra nella squadra di Lorella Cuccarini.

Prima di entrare nella Scuola, Mollenbeck ha pubblicato diverse mini cover di brani sia italiani che stranieri sul suo profilo TikTok, in cui spiccano Tony Boy, Lazza, Justin Bieber, Adele, Lewis Capaldi e tanti altri.

AMICI 24, MOLLENBECK: I NUMERI

All’8 dicembre, momento in cui scriviamo, questi sono i numeri di Mollenbeck: