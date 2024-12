Amici 24, le pagelle dell’undicesima puntata: Diego abbandona la Scuola, mentre Antonia spicca il volo

Amici 24: le pagelle dell’undicesima puntata del Pomeridiano, in onda domenica 8 dicembre 2024.

Nella puntata con ospiti musicali i Pinguini Tattici Nucleari e Aiello, che hanno cantato rispettivamente i nuovi singoli Islanda e Tutto sbagliato, Christian De Sica è stato chiamato a giudicare la gara di canto, mentre Gabriele Rossi e Alberto Matano hanno espresso il proprio parere sui ballerini.

LE SFIDE

Diego affronta la sfida contro lo sfidante di Luk3 della settimana precedente, Mollenbeck. A giudicarli è Carlo Di Francesco. Entrambi cantano l’inedito e una cover: per Diego si tratta di Il cielo è viola e la cover di La mia storia tra le dita di Gianluca Grignani, mentre Mollenbeck presenta l’inedito Male e la cover Quanto forte ti pensavo di Madame. Al termine delle esibizioni, il giudice decide che Mollenbeck vince la sfida e ottiene un nuovo banco nella Scuola di Amici 24.

Rudy Zerbi fa entrare in studio Jacopo Sol, un cantante scelto da lui. Fa scendere Ilan e gli fa capire che non vede miglioramenti quando va in gara. Dopo averglielo comunicato, gli fa cantare Mezzocielo. Fa poi cantare l’inedito a Jacopo Sol dal titolo Complici. Ricordiamo che Jacopo Sol ha partecipato a Sanremo Giovani nel 2023.

Dopo averli fatti esibire, Rudy Zerbi invita Ilan ad abbandonare lo studio e per questo non si esibirà nella gara di oggi.

È il turno della sfida di Luk3. Sfida Vincenzo e a giudicarli è Carla Armogida, manager e talent scout. Entrambi cantano una cover: Luk3 si esibisce su Oggi sono io di Alex Britti e Vincenzo su What Was I Made For di Billie Eilish. La giudice decide che Luk3 può rimanere nella Scuola.

Francesca svolge il compito assegnatole dalla maestra Celentano. Ottiene un 8.5 da quest’ultima, mentre la sua professoressa Deborah Lettieri le dà la sufficienza dicendole che deve migliorare.

Arriva il momento della sfida di Chiara contro Jenny. A giudicarli è Francesco Annarumma. Al termine delle esibizioni, il giudice decreta che Chiara può rimanere nella Scuola di Amici 24.

Luigi Provenzan di Radio Zeta comunica ai ragazzi qual è il singolo più votato dagli ascoltatori e che andrà in programmazione fissa sulla radio. La classifica della settimana è:

Grazie a questa classifica, Parigi in motorino di Luk3 è ufficialmente in rotazione radiofonica su Radio Zeta.

amici 24: Le gare di canto e ballo

Durante la decima puntata del Pomeridiano si sono tenute due gare, una di Canto e una di Ballo, che hanno generato due classifiche. A coloro che si sono posizionati ultimi è stata poi consegnata la felpa rossa della sfida. Come anticipato sopra, a giudicare la gara di canto è stato Christian De Sica, mentre per la gara di ballo Maria de Filippi ha chiamato Gabriele Rossi e Alberto Matano.

LE ESIBIZIONI

Qui a seguire le esibizioni dei cantanti e dei ballerini. Nella pagina successiva le nostre pagelle. Cliccando sui nomi dei cantanti potrete leggere la loro storia prima dell’ingresso nel programma.

Alessia balla un passo a due con Umberto

balla un passo a due con Umberto Senza Cri canta Zombie dei Cranberries

canta dei Alessio balla Fentanyl di Lazza e Sfera Ebbasta

balla di e Vybes canta Solo Guai di Carl Brave e Franco126

canta di e Dandy balla Disco (I Love It) di Ditonellapiaga

balla di Antonia canta Rescue Me di Fontella Bass

canta di Daniele balla Parlami di Fasma

balla di TrigNO canta Firenze Canzone Triste di Ivan Graziani

canta di Chiamamifaro canta La donna cannone di Francesco De Gregori

canta di Francesca balla Piano Piano di Giordana Angi

balla di Nicolò canta Impossible di James Arthur

GARA CANTO GIUDICATA DA CHRISTIAN DE SICA

Nicolò Antonia Vybes Chiamamifaro Senza Cri TrigNO (va in sfida)

GARA BALLO GIUDICATA DA GABRIELE ROSSI E ALBERTO MATANO

Daniele Alessia Francesca Alessio Dandy (va in sfida)

GARA IMPROVVISAZIONE BALLO GIUDICATA DA MARCELLO SACCHETTA

Alessia, Dandy e Alessio si sfidano in una gara di improvvisazione di ballo giudicata da Marcello Sacchetta. Il tema è “Conquistami” e dovranno ballare in coppia con un professionista. Vince Alessio.

GARA INEDITI GIUDICATA DA AIELLO

Senza Cri, TrigNO e Antonia si sfidano in un gara inediti giudicata da Aiello. Inizia Antonia che presenta Giganti – brano che uscirà su tutte le piattaforme digitali da martedì 10 dicembre. Seguono Senza Cri con Madrid e TrigNO con A un passo da me. Per Aiello, TrigNO merita la vittoria.

