Sanremo Giovani 2023: testo e video di “Cose che non sai”, l’inedito di Jacopo Sol

Sanremo GiovanI 2023 Jacopo Sol Cose che non sai testo, significato e video del brano con cui l’artista cercherà di arriva, nella finale del 19 dicembre su Rai1, al palco del Festival di Sanremo.

Brano che parte intimista ma sfocia in un ritornello “appiccicoso” in cui il cantautore, vittima delle sue insicurezze e delle sue parole, si interroga su cosa cambierebbe se avesse il coraggio di parlare con l’altra persona e dirle quello che non sa…

A volte penso di pensare troppo

tra insicurezze, sogni e qualche crollo

vorrei imparare a scordare il rimorso

di ciò che non ho detto per orgoglio

a volte vorrei spegnere il cervello

quel mare denso in cui sto sprofondando

cerco un appiglio intorno, un punto fermo

ma non ci riesco

So cose che non sai

che poi ti dirò

se soltanto avessi più tempo

ma so, cose che non sai

che poi ti dirò

se soltanto avessi più tempo

ma no

Non ci riesco

andare avanti

non riesco a trovarne il senso

se il non mi piace vale molto più di un gesto

voglio restare ancora ad ogni mio regresso

e dammene un po’

resta ancora un po’

resta ancora un po’

No ho tempo ma tendo per dirti tutto ciò che avrò

cose che non sai

che poi ti dirò

se soltanto avessi più tempo

ma so, cose che non sai

che poi ti dirò

se soltanto avessi

più tempo

ma no

se dico ciò che sento, mento

se parlo con te

se soltanto riuscissi a dire che

So cose che non sai

che poi ti dirò

se soltanto avessi più tempo

ma so, cose che non sai

che poi ti dirò

se soltanto avessi

più tempo

ma no

