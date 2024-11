Amici 24, Diego Lazzari presenta il nuovo inedito “Il cielo è viola”

Diego Lazzari, Il cielo è viola: significato del testo del nuovo inedito presentato ad Amici 24

Domenica 3 novembre è andata in onda la sesta puntata del Pomeridiano di Amici 24, dove Diego Lazzari ha presentato il suo nuovo inedito dal titolo Il cielo è viola.

Il primo singolo, con cui ha conquistato il banco, si intitola Vorrei chiamarti.

Per leggere più informazioni su Diego Lazzari, clicca qui!

AMICI 24, Diego lazzari “Il cielo è viola”: SIGNIFICATO DEL BRANO

Il cielo è viola è un invito nei confronti della persona amata a lasciarsi andare. Diego Lazzari promette di esserci, di risolvere i problemi e di condividere momenti speciali, nonostante non abbia nulla da offrire se non la propria presenza. Il tutto sotto sotto un cielo viola, a simboleggiare un’atmosfera unica e intima.

AMICI 24, diego lazzari “il cielo è viola”: TESTO DEL BRANO

Tu sali in macchina da sola, un’ora in più

Un’ora

Faccio il bravo giuro anche se non mi credi

Ti passo a prendere e ti risolvo i problemi

E forse un giorno gli dirò questa via

Ed ogni cosa che parla di te

Che mi dai

Non lo sai

Sei ancora in galleria

Uscirai e poi vedrai

Ti accorgerai che

Il cielo viola

Su tutta la città, tu sei la sola

Che mi tiene stretto sotto le lenzuola

Se mi chiami anche di notte, io e te andiamo fuori

Non sono come noi

Tu sali in macchina

Lascia andare i pensieri e immagina

Che cosa c’è là fuori

Dai, vieni con me

Non ho nulla da darti né da perdere

Il cielo viola

Su tutta la città, tu sei la sola

Che mi tiene stretto sotto le lenzuola

Se mi chiami anche di notte, io e te andiamo fuori

Non sono come noi

Tu sali in macchina

Lascia andare i pensieri e immagina

Che cosa c’è là fuori

Dai, vieni con me

Non ho nulla da darti né da perdere

Da perdere