Amici 24, Diego Lazzari presenta il suo primo inedito “Vorrei chiamarti”

Diego Lazzari, Vorrei chiamarti: significato del testo dell’inedito presentato ad Amici 24

Domenica 29 settembre è andata in onda la prima puntata di Amici 24, nella quale Diego Lazzari è riuscito ad ottenere un banco per la Categoria Canto con il suo inedito Vorrei chiamarti.

Dopo che Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini decidono di non prenderlo – ma senza abbassare alcuna leva – Rudy Zerbi lo sceglie entusiasta. A questo punto, Diego Lazzari entra ufficialmente nella Scuola di Amici 24 come allievo di Zerbi.

Per leggere più informazioni sulla storia di Diego Lazzari, clicca qui!

AMICI 24, Diego Lazzari “Vorrei chiamarti”: SIGNIFICATO DEL BRANO

Vorrei chiamarti parla di una relazione terminata ma dove entrambi i ragazzi continuano a pensare al loro rapporto, a come sono stati bene insieme e al fatto che si mancano a vicenda.

AMICI 24, Diego lazzari “vorrei chiamarti”: TESTO DEL BRANO

Vorrei chiamarti ma so che è tardi

Che di notte pensi a tutti i tuoi sbagli, a me

E sai che non mi perdo in dettagli

Che lotterei anni se fosse per te

Dimmi che ritorneresti qui da me

Anche se sono perso nei guai

Anche se non ti chiamo mai

E faccio tardi di notte lo sai

Ma tu sei la mia rotta lo sai

Quando sono perso nei guai

Anche se non ti chiamo mai

Dio come mi guardi

Dio come mi guardi

Possibile sia stato io a disegnarti

Guardando la luna ed il sole mischiandone i tratti

Sei sola mi chiami

Il tempo vola

Che dici

Prendo un treno in fondo sono qui per te

E vorrei chiamarti ma so che è tardi e che

Di notte pensi a tutti i tuoi sbagli, a me

E sai che non mi perdo in dettagli

Che lotterei anni se fosse per te

Giuro non mollo fino a quando non mi uccidono

E mi avvelenano ma tu sei un antidoto

E vorrei chiamarti ma so che è tardi e che

Di notte pensi a tutti i tuoi sbagli, a me

E sai che non mi perdo in dettagli

Che lotterei anni se fosse per te