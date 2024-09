Amici 24, Senza Cri presenta il suo primo inedito per il programma…”Madrid”

Senza Cri, Madrid: significato del testo dell’inedito presentato ad Amici 24

Domenica 29 settembre è andata in onda la prima puntata di Amici 24, nella quale Senza Cri è riuscitə ad ottenere un banco per la Categoria Canto con il suo inedito Madrid.

Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli esprimono fin da subito il loro interesse per Senza Cri, quindi è ufficialmente dentro la Scuola di Amici 24. A questo punto, toccherà solo a ləi scegliere con quale professoressa iniziare il suo viaggio.

AMICI 24, senza cri “madrid”: SIGNIFICATO DEL BRANO

Madrid è un brano in cui l’artista ricorda una vecchia relazione dove il peggio – ovvero le discussioni e alcuni comportamenti sbagliati – ha avuto la meglio, arrivando così alla rottura definitiva.

AMICI 24, Senza cri “Madrid”: TESTO DEL BRANO

Due incidenti ho avuto nella vita

Uno sei tu

Guardare le tue pupille dilatarsi

Sempre di più

Solo per te tornerei sui miei passi

E a volte mi chiedo chissà come va

In quella versione di un altro universo

In cui nessuno di noi se me va

Tu non ti immagini neanche le cose che penso di te

Quando mi parli di come dai il peggio del peggio di me

E adesso lasciami dire le cose che non ti dico mai

È stato sempre così

A Madrid

Tra gli spari

L’amore è come in un film

E non so mai fermarmi, fermarti

E stavamo al buio contro cuore

Vestiti di niente

Con te il silenzio fa rumore

Anche se taci ti sento, non serve

Segni i tuoi confini come Dolomiti

In mezzo a un cielo nero tu fai tagli vivi

Con te l’amore si fa e si nasconde e non si dice mai

È stato sempre così

A Madrid

Tra gli spari

L’amore è come in un film

E non so mai fermarmi, fermarti

E stavamo al buio contro cuore

Vestiti di niente

Con te il silenzio fa rumore

Anche se taci ti sento, non serve