Amici 24, Mollenbeck presenta il suo primo inedito all’interno della Scuola: “Male”

Mollenbeck, Male: significato del testo dell’inedito presentato ad Amici 24

Domenica 8 dicembre è andata in onda l’undicesima puntata del Pomeridiano di Amici 24, dove Mollenbeck ha battuto Diego Lazzari in una sfida nella quale ha presentato il suo primo inedito dal titolo Male.

Per leggere più informazioni su Mollenbeck, clicca qui! (in aggiornamento)

AMICI 24, MOLLENBECK “MALE”: SIGNIFICATO DEL BRANO

Il significato di Male di Mollenbeck è in arrivo prossimamente.

AMICI 24, MOLLENBECK “MALE”: TESTO DEL BRANO

Col tuo coltello nella pancia

Sta ferita che mi sanguina

Sento una voce, parla di te

Non capisco se

La faccia pallida e il profumo che mi lascia

Forse puoi spostare il vento

Ora che ho freddo

Batte batte batte forte

Il rumore delle onde

Spezza il fiato e tu che spezzi la mia voce

Non mi resta che niente

E ti porto un po’ più su sulle stelle

Dove il cielo è sempre blu

E non serve in fondo niente di che

Su dammi la mano

Che se scappi starò fuori di me

Hai ragione sempre tu

Come sempre

Non riesco più a respirare (con te)

Riesco solo a stare male

E male e male

Sei sulle ferite il sale e passi te

Dove su sulle stelle

Dove il cielo è sempre blu

E non serve in fondo niente di che

Su dammi la mano

Che se scappi starò fuori di me

Hai ragione sempre tu

Come sempre

Non riesco più a respirare con te

Riesco solo a stare male

E male e male

Sei sulle ferite il sale e passi te