Amici 2025, le pagelle della settima puntata: Angie da Golden Buzz, Plasma emoziona

Amici 25: le pagelle della settima puntata del Pomeridiano, in onda domenica 9 novembre 2025.

Nella puntata con ospiti Annalisa, che ha presentato il suo nuovo singolo Esibizionista, e Diana Del Bufalo, che ha presentato lo spettacolo Tra Sogni e Desideri, Maria Rosaria ha vinto la sfida contro Desiree, giudicata da Francesca Tocca.

Ma non è tutto! Riccardo ha infatti eseguito e superato a pieni voti il compito assegnatogli da Lorella Cuccarini, che consisteva nell’esibirsi sulle note di Comunque Andare di Alessandra Amoroso, mentre Alex ha preso un insufficienza da Emanuel Lo sul compito assegnatogli da Alessandra Celentano, che ha apprezzato il fatto che l’allievo non abbia cambiato nulla nella coreografia, nonostante fosse stato autorizzato a semplificare i passaggi più difficili.

amici 25: Le gare di canto e ballo DEL 9 NOVEMBRE

Durante la settima puntata del Pomeridiano si sono tenute due gare, una di canto ed una di ballo, che hanno generato due classifiche. A coloro che si sono posizionati ultimi è stata poi consegnata la felpa rossa della sfida.

A giudicare la gara di canto sono stati Annalisa e Ornella Vanoni, mentre per la gara di ballo Maria ha chiamato Virna Toppi.

LE ESIBIZIONI

Qui a seguire le esibizioni di cantanti e ballerini. Nella pagina successiva le nostre pagelle. Cliccando sui nomi dei cantanti potrete leggere la loro storia prima dell’ingresso nel programma.

Plasma canta Alors On Dance di Stromae

canta di Paola balla Per Un’Ora D’Amore di Antonella Ruggiero

balla di GARD canta The Power Of Love di Frankie Goes To Hollywood

canta di Alessio balla Proibito di Drillionaire, Taxi B, Mahmood, Fabri Fibra

balla di Riccardo canta Il Mondo di Jimmy Fontana

canta di Alex balla Baila Baila Baila di Ozuna

balla di Michele canta Per Me è Importante dei Tiromancino

canta dei Emiliano balla Ordinary di Alex Warren

balla di Valentina canta Man! I Feel Like A Woman! di Shania Twain

canta di Pierpaolo balla cielo dammi la luna di Sangiovanni

balla di Michelle canta Chiamo Io Chiami Tu di Gaia

canta di Maria Rosaria balla ‘A città ‘e Pulecenella di Gigi D’Alessio

balla di Opi canta You Give Love a Bad Name di Bon Jovi

canta di Anna balla ioeio di Angelina Mango e Madame

balla di e Angie canta Minuetto di Mia Martini

GARA CANTO GIUDICATA DA ANNALISA E ORNELLA VANONI

Valentina Angie Gard Riccardo Plasma Michele Michelle Opi (va in sfida)

Opi non è l’unico ad andare in sfida. I ballerini e i cantanti – secondo il meccanismo delle “caselle gialle” – sono infatti chiamati a scegliere chi mandare in sfida tra il penultimo e il terzultimo in classifica, ovvero tra Michele e Michelle, e la scelta ricade proprio su quest’ultima.

GARA BALLO GIUDICATA DA VIRNA TOPPI

Emiliano Alex Maria Rosaria Alessio Pierpaolo Anna Paola (va in sfida)

Paola non è l’unica ad andare in sfida. I ballerini e i cantanti – secondo il meccanismo delle “caselle gialle” – sono infatti chiamati a scegliere chi mandare in sfida tra il penultimo e il terzultimo in classifica, ovvero tra Anna e Pierpaolo, e la scelta ricade proprio su quest’ultimo.

