9 Novembre 2025
di
Lorenza Ferraro
Amici
Condividi su:
9 Novembre 2025

Amici 2025, le pagelle della settima puntata: Angie da Golden Buzz, Plasma emoziona

Nella puntata con ospiti Annalisa, Diana Del Bufalo e Ornella Vanoni, sono quattro gli allievi a rischio eliminazione

Amici di Lorenza Ferraro
Amici 25 pagelle settima puntata 9 novembre
Condividi su:

Amici 25: le pagelle della settima puntata del Pomeridiano, in onda domenica 9 novembre 2025.

Nella puntata con ospiti Annalisa, che ha presentato il suo nuovo singolo Esibizionista, e Diana Del Bufalo, che ha presentato lo spettacolo Tra Sogni e Desideri, Maria Rosaria ha vinto la sfida contro Desiree, giudicata da Francesca Tocca.

Ma non è tutto! Riccardo ha infatti eseguito e superato a pieni voti il compito assegnatogli da Lorella Cuccarini, che consisteva nell’esibirsi sulle note di Comunque Andare di Alessandra Amoroso, mentre Alex ha preso un insufficienza da Emanuel Lo sul compito assegnatogli da Alessandra Celentano, che ha apprezzato il fatto che l’allievo non abbia cambiato nulla nella coreografia, nonostante fosse stato autorizzato a semplificare i passaggi più difficili.

amici 25: Le gare di canto e ballo DEL 9 NOVEMBRE

Durante la settima puntata del Pomeridiano si sono tenute due gare, una di canto ed una di ballo, che hanno generato due classifiche. A coloro che si sono posizionati ultimi è stata poi consegnata la felpa rossa della sfida.

A giudicare la gara di canto sono stati Annalisa e Ornella Vanoni, mentre per la gara di ballo Maria ha chiamato Virna Toppi.

LE ESIBIZIONI

Qui a seguire le esibizioni di cantanti e ballerini. Nella pagina successiva le nostre pagelle. Cliccando sui nomi dei cantanti potrete leggere la loro storia prima dell’ingresso nel programma.

  • Plasma canta Alors On Dance di Stromae
  • Paola balla Per Un’Ora D’Amore di Antonella Ruggiero
  • GARD canta The Power Of Love di Frankie Goes To Hollywood
  • Alessio balla Proibito di Drillionaire, Taxi B, Mahmood, Fabri Fibra
  • Riccardo canta Il Mondo di Jimmy Fontana
  • Alex balla Baila Baila Baila di Ozuna
  • Michele canta Per Me è Importante dei Tiromancino
  • Emiliano balla Ordinary di Alex Warren
  • Valentina canta Man! I Feel Like A Woman! di Shania Twain
  • Pierpaolo balla cielo dammi la luna di Sangiovanni
  • Michelle canta Chiamo Io Chiami Tu di Gaia
  • Maria Rosaria balla ‘A città ‘e Pulecenella di Gigi D’Alessio
  • Opi canta You Give Love a Bad Name di Bon Jovi
  • Anna balla ioeio di Angelina Mango Madame
  • Angie canta Minuetto di Mia Martini

Annalisa ad Amici 25

GARA CANTO GIUDICATA DA ANNALISA E ORNELLA VANONI

    1. Valentina
    2. Angie
    3. Gard
    4. Riccardo
    5. Plasma
    6. Michele
    7. Michelle
    8. Opi (va in sfida)

Opi non è l’unico ad andare in sfida. I ballerini e i cantanti – secondo il meccanismo delle “caselle gialle” – sono infatti chiamati a scegliere chi mandare in sfida tra il penultimo e il terzultimo in classifica, ovvero tra Michele e Michelle, e la scelta ricade proprio su quest’ultima.

GARA BALLO GIUDICATA DA VIRNA TOPPI

  1. Emiliano
  2. Alex
  3. Maria Rosaria
  4. Alessio
  5. Pierpaolo
  6. Anna
  7. Paola (va in sfida)

Paola non è l’unica ad andare in sfida. I ballerini e i cantanti – secondo il meccanismo delle “caselle gialle” – sono infatti chiamati a scegliere chi mandare in sfida tra il penultimo e il terzultimo in classifica, ovvero tra Anna e Pierpaolo, e la scelta ricade proprio su quest’ultimo.

Diana Del Bufalo ad Amici 25

Clicca in basso su “continua” per leggere le pagelle della settima puntata di Amici 2025.

Continua

All Music Italia

Articoli più letti

Sanremo Giovani 2025: ascolto testi brani in gara 1

Tutto pronto per Sanremo Giovani 2025: i testi e l’ascolto delle 24 canzoni in gara
X Factor pagelle terzo live: Jake furioso, Lauro porge una rosa a Giorgia, giudici in look anni ’90 2

X Factor 2025 pagelle terzo live: Jake furioso, Delia inarrivabile e PierC la segue a ruota
le pagelle nuovi singoli 7 novembre 2025 di All Music Italia 3

Pagelle nuovi singoli 7 novembre 2025: Allerta! i nuovi Linea77, Geolier fa la ballatona, Paola Iezzi madre del popolo della notte
Marco Mengoni Coming Home Amazon Music Original 4

Marco Mengoni canta per Natale: arriva “Coming Home”, la sua prima canzone natalizia in inglese per Amazon Music
Nicolò Filippucci in uno scatto promozionale per il brano “Laguna”, presentato a Sanremo Giovani 2025 5

Nicolò Filuppucci - Laguna. Testo e significato del brano in gara a Sanremo Giovani 2025
album italiani in uscita 2025 6

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Damiano David The First Time testo significato traduzione 7

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Sanremo Giovani 2025: ascolto testi brani in gara 8

Sanremo 2026 prende forma: Carlo Conti pensa a 30 Big con l'annuncio in anticipo sui tempi
New Music Friday 7 novembre 2025 – tutti i singoli italiani in uscita 9

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 7 novembre 2025
Bresh con le mani alzate sul palco 10

Bresh salpa verso lidi incantevoli in concerto al Forum di Assago: la recensione e la scaletta del live

Cerca su A.M.I.