Amici 2025, le pagelle della settima puntata: Angie da Golden Buzz, Plasma emoziona

Amici 25: le pagelle della settima puntata del Pomeridiano, in onda domenica 9 novembre 2025.
Nella puntata con ospiti Annalisa, che ha presentato il suo nuovo singolo Esibizionista, e Diana Del Bufalo, che ha presentato lo spettacolo Tra Sogni e Desideri, Maria Rosaria ha vinto la sfida contro Desiree, giudicata da Francesca Tocca.
Ma non è tutto! Riccardo ha infatti eseguito e superato a pieni voti il compito assegnatogli da Lorella Cuccarini, che consisteva nell’esibirsi sulle note di Comunque Andare di Alessandra Amoroso, mentre Alex ha preso un insufficienza da Emanuel Lo sul compito assegnatogli da Alessandra Celentano, che ha apprezzato il fatto che l’allievo non abbia cambiato nulla nella coreografia, nonostante fosse stato autorizzato a semplificare i passaggi più difficili.
amici 25: Le gare di canto e ballo DEL 9 NOVEMBRE
Durante la settima puntata del Pomeridiano si sono tenute due gare, una di canto ed una di ballo, che hanno generato due classifiche. A coloro che si sono posizionati ultimi è stata poi consegnata la felpa rossa della sfida.
A giudicare la gara di canto sono stati Annalisa e Ornella Vanoni, mentre per la gara di ballo Maria ha chiamato Virna Toppi.
LE ESIBIZIONI
Qui a seguire le esibizioni di cantanti e ballerini. Nella pagina successiva le nostre pagelle. Cliccando sui nomi dei cantanti potrete leggere la loro storia prima dell’ingresso nel programma.
- Plasma canta Alors On Dance di Stromae
- Paola balla Per Un’Ora D’Amore di Antonella Ruggiero
- GARD canta The Power Of Love di Frankie Goes To Hollywood
- Alessio balla Proibito di Drillionaire, Taxi B, Mahmood, Fabri Fibra
- Riccardo canta Il Mondo di Jimmy Fontana
- Alex balla Baila Baila Baila di Ozuna
- Michele canta Per Me è Importante dei Tiromancino
- Emiliano balla Ordinary di Alex Warren
- Valentina canta Man! I Feel Like A Woman! di Shania Twain
- Pierpaolo balla cielo dammi la luna di Sangiovanni
- Michelle canta Chiamo Io Chiami Tu di Gaia
- Maria Rosaria balla ‘A città ‘e Pulecenella di Gigi D’Alessio
- Opi canta You Give Love a Bad Name di Bon Jovi
- Anna balla ioeio di Angelina Mango e Madame
- Angie canta Minuetto di Mia Martini
GARA CANTO GIUDICATA DA ANNALISA E ORNELLA VANONI
- Valentina
- Angie
- Gard
- Riccardo
- Plasma
- Michele
- Michelle
- Opi (va in sfida)
Opi non è l’unico ad andare in sfida. I ballerini e i cantanti – secondo il meccanismo delle “caselle gialle” – sono infatti chiamati a scegliere chi mandare in sfida tra il penultimo e il terzultimo in classifica, ovvero tra Michele e Michelle, e la scelta ricade proprio su quest’ultima.
GARA BALLO GIUDICATA DA VIRNA TOPPI
- Emiliano
- Alex
- Maria Rosaria
- Alessio
- Pierpaolo
- Anna
- Paola (va in sfida)
Paola non è l’unica ad andare in sfida. I ballerini e i cantanti – secondo il meccanismo delle “caselle gialle” – sono infatti chiamati a scegliere chi mandare in sfida tra il penultimo e il terzultimo in classifica, ovvero tra Anna e Pierpaolo, e la scelta ricade proprio su quest’ultimo.
