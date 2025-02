Sanremo 2025, ben 6 canzoni conquistano la Billboard Chart Global Excl. US.

Per il secondo anno consecutivo, la playlist ufficiale del Festival di Sanremo 2025 è stata la playlist più ascoltata al mondo nel giorno di uscita di tutti i brani. Ben sei di loro sono anche riusciti – nella settimana dal 14 al 20 febbraio 2025 – a conquistare le ambite classifiche Billboard Global 200 e Billboard Global Excl. US.

La classifica Billboard Global 200 tiene conto delle canzoni in streaming più vendute in oltre 200 paesi in tutto il mondo. Quella Billboard Global Excl. US è la chart che tiene conto delle canzoni – sempre in streaming – più vendute nel mondo esclusi gli Stati Uniti.

Negli ultimi anni, quindi, il successo delle canzoni di Sanremo nello streaming è riuscito a valicare i confini nazionali e a conquistare una prospettiva globale. Andiamo ora ad analizzare i dati e a rapportarli con gli anni precedenti!

Sanremo 2025: I BRANI nelle classifiche globali di Billboard

Per quanto riguarda la chart Billboard Global 200, quest’anno (2025) troviamo tre brani: spicca il vincitore Olly con Balorda nostalgia alla #56 e seguono Fedez con Battito alla #156 e Giorgia con La cura per me alla #193.

Lo scorso anno – nel 2024 – furono invece quattro i brani a conquistare questa classifica: Tuta Gold di Mahmood (#52), I p’ me, tu p’ te di Geolier (#91), Sinceramente di Annalisa (#95) e La Noia della vincitrice Angelina Mango (#110).

Nel 2023 furono sempre tre i brani: Lazza con Cenere (#68), Marco Mengoni con Due vite (#80) e Mr. Rain con Supereroi (#97). Il record di posizionamento, però, risale al 2022 con Mahmood & Blanco che con Brividi riuscirono a conquistare la #15, ad un passo dalla Top 10 mondiale.

Passiamo ora alla Billboard Global Excl. US, dove la situazione cambia particolarmente. Sanremo 2025 riesce a conquistare questa classifica con ben sei brani: Olly sale alla #23, Fedez alla #65 e Giorgia alla #85. Riescono ad entrare in classifica anche Achille Lauro con Incoscienti giovani alla #105, Lucio Corsi con Volevo essere un duro alla #107 e i Coma Cose con Cuoricini alla #168.

C’è un brano in meno rispetto al 2024, dove furono sette: Tuta gold alla #19, I p’ me, tu p’ te alla #33, Sinceramente alla #36, La noia alla #51, Casa mia di Ghali alla #87, Tu no di Irama alla #100 e Un ragazzo una ragazza dei The Kolors alla #179.

Nel 2023 furono cinque i brani, mentre nel 2022 erano nuovamente sette, con Mahmood & Blanco che toccarono la #7 con 38,1 milioni di ascolti Spotify.

Inoltre, c’è un altro dato molto interessante che riguarda Sanremo 2025 e il nostro futuro rappresentante all’Eurovision Song Contest, ovvero Lucio Corsi. Infatti, il cantautore con Tu sei il mattino è riuscito a debuttare in vetta alla LyricFind Global di Billboard, diventando il testo di una canzone più cercato della settimana 23 febbraio – 1° marzo in tutto il mondo.