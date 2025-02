Dopo la rinuncia di Olly arriva il sì di Lucio Corsi… il cantautore rappresenterà l’Italia all’Eurovision 2025

Dopo la rinuncia di Olly arriva il sì di Lucio Corsi… il cantautore rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2025.

A poche ore dall’annuncio di Olly, che ha deciso di rinunciare alla partecipazione all’Eurovision Song Contest 2025, arriva la conferma ufficiale: sarà Lucio Corsi a rappresentare l’Italia nella kermesse musicale che si terrà a Basilea, in Svizzera, dal 13 al 17 maggio.

L’artista toscano, secondo classificato al Festival di Sanremo 2025, ha accettato con entusiasmo l’invito a prendere il posto di Olly. Corsi ha condiviso la sua emozione con un messaggio sui social, in cui ha utilizzato una delle sue tipiche immagini poetiche:

“Ci vediamo all’Eurovision. Ho sempre inseguito le chitarre in fuga dalle custodie, i pianoforti scappati dalle case, le armoniche soffiate dal vento, rincorrerò gli strumenti anche stavolta. Grazie a tutti, sono molto felice.”

IL BRANO CHE PORTERÀ LUCIO CORSI ALL’EUROVISION

Secondo il regolamento dell’Eurovision Song Contest, il brano in gara:

Deve avere una durata massima di 3 minuti (il brano di Lucio dura 03:05, quindi ha solo cinque secondi in più rispetto al regolamento e non richiede particolari modifiche).

(il brano di Lucio dura 03:05, quindi ha solo cinque secondi in più rispetto al regolamento e non richiede particolari modifiche). Non prevede l’utilizzo dell’autotune

Inoltre, questo per quanto concerne l’Italia, non deve necessariamente essere quello con cui si è vinto il Festival di Sanremo e non deve nemmeno necessariamente essere in Italiano anche se, è ovvio, Lucio Corsi canterà sicuramente una canzone nella nostra lingua. Il cantautore , da regolamento dell’Eurovision, potrà portare anche un altro brano a patto che non sia stato edito o eseguito pubblicamente prima dell’1 settembre 2024.

Esiste per esempio un caso “recente” nella storia dell’Italia all’Eurovision. Nel 2012 Nina Zilli, artista scelta per la manifestazione (in quegli anni non veniva mandato di diritto il vincitore di Sanremo), scelse di non partecipare con la canzone in gara al Festival, Per sempre , ma con L’amore è femmina (Out of Love) brano musicale composto da Christian Rabb, Kristoffer Sjökvist, Frida Molander, Charlie Mason e Nina Zilli.

VERSO BASILEA: L’AVVENTURA EUROVISIVA DI LUCIO CORSI, ma con quale brano?

La partecipazione di Lucio Corsi all’Eurovision è una notizia che ha subito acceso la curiosità dei fan. Il cantautore toscano, noto per il suo stile unico e le atmosfere surreali che caratterizzano la sua musica, avrà ora l’occasione di esibirsi su uno dei palchi più importanti d’Europa, portando il suo universo artistico davanti a milioni di spettatori.

Non resta che scoprire se su quel palco Lucio si presenterà con Volevo essere un duro, canzone seconda classificata al Festival di Sanremo 2025, o con un altro brano. E chi dice che quel genio di Lucio non decida di portare un amico iconico e conosciuto in tutta Italia, e non solo… Topo Gigio.