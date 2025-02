Olly dice no all’Eurovision 2025: chi sarà il rappresentante italiano?

Colpo di scena: Olly non parteciperà all’Eurovision Song Contest 2025. Il vincitore del Festival di Sanremo 2025 ha scelto di concentrarsi sul suo tour “Tutta Vita Palasport“, che tra marzo e ottobre lo vedrà impegnato in diverse città italiane. La decisione, maturata dopo alcuni giorni di riflessione, ha aperto la strada a un altro artista.

La notizia è arrivata sul fil di lana, il cantautore avrebbe infatti dovuto decidere secondo le istruzioni della Rai, entro il 23 febbraio.

Olly non andrà all’eurovision 2025, le motivazioni

È stato il cantautore stesso alle 14 circa di sabato 22 febbraio a comunicare la decisione sui suoi social.

“Sono giorni che mi interrogo e chiedo pareri a tutti, la risposta è sempre la stessa: ‘alla fine devi fare quello che ti senti’, perché tutti sanno quanto conti per me essere me stesso, sempre.

Ecco io non credo che voi sareste tristi se spostassi dei concerti per Eurovision, ma io credo fermamente di avere bisogno di connettermi con tutto quello che mi sta accadendo, prima di guardare ancora più in là, di continuare con la mia amata gavetta live di cui parlo sempre con infinito orgoglio.

Ho deciso dunque di rinunciare all’opportunità di partecipare all’Eurovision Song Contest, con la consapevolezza che sia una di quelle cose che ti capitano forse una sola volta nella vita.

Ringrazio chi mi ha votato e mi ha dato la possibilità di avere questo privilegio: spero di vedervi presto a un mio concerto per ricambiare tutto l’amore che sto ricevendo in questi giorni.”

Il cantautore ha quindi spiegato meglio le sue motivazioni:

“Per me questa decisione è il mio modo di ascoltare me stesso e forse anche il mio contorto modo di dirvi grazie.

Qualcuno dirà che sto rinunciando a un sogno, ecco io credo di aver solo scelto di viverlo con i miei tempi.

Faccio un enorme in bocca al lupo a chiunque prenderà il mio posto: la musica in Italia è piena di artisti formidabili e il cast di questo anno ne è la prova più sincera.

Crederci sempre!

Qualcosa sta cambiando ed è sotto agli occhi di tutti.

Vi abbraccio e ci vediamo in tour,

Federic”

Chi rappresenterà l’Italia?

Il regolamento delle selezioni italiane dell’Eurovision prevedono che sia il vincitore della kermesse a rappresentare il nostro paese nella manifestazione. In caso di rifiuto dello stesso, c’è un precedente del 2016 quando gli Stadio decisero di non prendervi parte, si segue la classifica tenendo conto degli artisti che hanno dato la loro disponibilità

E seguendo la classifica di Sanremo, il primo in lista è Lucio Corsi, il secondo classificato a Festival. Se anche lui dovesse rifiutare, si passerebbe a Brunori Sas, terzo, e così via.

Resta quindi da capire chi volerà raccogliere l’eredità eurovisiva anche se è probabile che Lucio Corsi accetti di rappresentare l’Italia nella kermesse che si terrà a Basilea, in Svizzera, dal 13 al 17 maggio.

E voi cosa ne pensate della scelta di Olly?

AGGIORNAMENTO

È arrivata la risposta del secondo classifica al Festival, Lucio Corsi, clicca qui per scoprirla.